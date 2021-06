Brytyjczycy ruszyli po wycieczki. Polecą na Baleary, Maderę i Maltę.

Minister transportu Wielkiej Brytanii Grant Shapps poinformował na Twitterze, że rząd dodał do zielonej listy krajów Maltę, a do tzw. zielonej listy pod obserwacją (green watch list) Maderę, Baleary, kilka karaibskich terytoriów zamorskich Wielkiej Brytanii, w tym Barbados, a także Izrael. Nowy podział państw obowiązywać będzie od środy, 30 czerwca, od godziny 4 rano. Od tego momentu osoby powracające do Anglii, Szkocji i Irlandii Północnej z krajów znajdujących się na zielonej liście, nie będą musiały odbywać kwarantanny. Wystarczy, że przed wylotem i po powrocie do domu wykonają test na koronawirusa. Na liście obserwacyjnej zmiany w klasyfikacji mogą być wprowadzone nagle, przypomina brytyjski portal branży turystycznej Travel Weekly.

Także Skyscanner ogłosił listę najczęściej wyszukiwanych kierunków w ostatnich 24 godzinach po ogłoszeniu informacji przez rząd. Wśród nich znalazły się Ibiza, Majorka, Malta, Minorka, Madera, Nowy Jork i Bridgetown. Portal pokazał też, jak procentowo zmieniła się, licząc dzień do dnia, liczba wyszukań wyjazdów z Wielkiej Brytanii do Portugalii – plus 165 procent, na Maderę – plus 1749 procent, na Majorkę – plus 690 procent, na Minorkę – plus 824 procent, na Ibizę – plus 845 procent, na Maltę – plus 809 procent, na Barbados – plus 1200 procent i na Bermudy – plus 982 procent.