Best Reisen z nową gwarancją i nowymi ofertami

Nowa gwarancja ubezpieczeniowa uzyskana w AXA ważna będzie od 28 czerwca tego roku do 29 czerwca przyszłego. O ile jednak kończąca się gwarancja opiewała na 5 milionów złotych, o tyle nowa wystawiona jest na 1,5 miliona złotych.

Skąd ta zmiana? Kryzys spowodował, że touroperator musiał skorygować swoje plany. Jak mówi prezes Leila Ben Arfi, zeszły rok był rokiem rekordowym w historii firmy. Jej przychody sięgnęły 47 milionów złotych, a zysk brutto 3,2 miliona złotych. Ben Arfi uważa jednak, że w nowych warunkach trzeba się liczyć z radykalnym spadkiem przychodów, nawet do 20 – 30 procent zeszłorocznych.

– I o taką gwarancję poprosiłam. Jeśli warunki pozwolą zawsze mogę ją zwiększyć – deklaruje Ben Arfi. – Niemniej moja radość jest ogromna. Branża turystyczna jest bowiem obecnie rynkiem dużego ryzyka dla ubezpieczycieli i o gwarancje jest teraz trudniej niż dawniej. Tym bardziej jest to dla nas powód do dużego zadowolenia i dowód, że jesteśmy godnym zaufania partnerem i touroperatorem.

Best Reisen wprowadziło też ubezpieczenia, pokrywające koszty leczenia w wypadku zachorowania przez klienta na Covid-19 w trakcie pobytu za granicą. Obowiązuje zarówno w regionie, w którym ogłoszono epidemię, jak i tam, gdzie do tej pory nie zidentyfikowano wystąpienia wirusa.

Touroperator poprawił też warunki współpracy z agentami turystycznymi. Oferuje 50 procent prowizji od całej ceny wyjazdu już w momencie, kiedy klient wpłaci zaliczkę. „Biuro liczy, że to wsparcie ułatwi partnerom szybki powrót do pełnego funkcjonowania i sprzedaży ofert Best Reisen”.