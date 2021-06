Sprzedaż Turcji w Niemczech rośnie błyskawicznie

O odbiciu sprzedaży w Niemczech mówią najwięksi touroperatorzy. Ostatnio TUI Deutschland poinformował, że popyt w niektórych tygodniach zbliżył się do wyników sprzed pandemii. W jego zestawieniu najpopularniejszych kierunków wyjazdowych pierwsze miejsce należy do Majorki, drugie do Krety, a trzecie do Riwiery Tureckiej.

