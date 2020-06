Niemieckie biura podróży: Nawet w czasie epidemii gwarantujemy powrót

Niemieccy touroperatorzy już zareagowali na te doniesienia i zapewniają, że nawet w czasach koronawirusa turyści mają zapewnione powroty. – Kto wyjedzie na urlop z DER Touristik, zostanie przywieziony do domu przez DER Touristik – mówi prezes DER Touristik na Europę Środkową Ingo Burmester i dodaje, że nawet gdyby pojawiły się kolejne ostrzeżenia przed wyjazdami, co jest mało prawdopodobne, klienci nie muszą się martwić o loty do kraju. – Na tym polega siła imprezy zorganizowanej, kiedy turysta znajdzie się w trudnej sytuacji – podkreśla. Do firmy należą touroperatorzy Dertour, ITS, Jahn Reisen, Meiers Weltreisen i ADAC Reisen.