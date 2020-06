Traveldata: Ceny wakacji robią krok w tył

Jak czytamy w raporcie, trzeci tydzień czerwca przyniósł w wypadku wycieczek z wylotami 3-9 sierpnia wyraźną przewagę spadków. Odwrotnie niż w tygodniu poprzednim. „Duży wpływ miały na to znaczące zniżki cen u największych touroperatorów, które mogły zachęcać turystów do zakupów w związku z bliskim już restartem czarterowych połączeń lotniczych”.

Nieduży, o 18 złotych, ale za to już kolejny spadek cen (poprzedni wyniósł 24 złote) odnotowano w wypadku wylotów do Egiptu. Wyraźnie większe przeceny miały miejsce w odniesieniu do wyjazdów do Grecji, Turcji i na Wyspy Kanaryjskie – o 69, 91 i 125 złotych. Tyle że tydzień wcześniej ceny tam istotnie wzrosły (odpowiednio o 91, 40 i 69 złotych).