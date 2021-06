Polska Rada Turystyki: Protestujemy przeciwko kwarantannie

Branża turystyczna, jak i turyści, którzy już kupili wyjazdy lub planują wyjazdy zostali zaskoczeni decyzją rządu o objęciu obowiązkową kwarantanną przyjeżdżających do kraju spoza strefy Schengen – pisze Polska Rada Turystyki. I dlatego żąda „zmiany tej decyzji i zdjęcia ograniczeń z osób podróżujących do kurortów turystycznych objętych regulacją albo wprowadzenia pełnej refundacji kosztu testów wymaganych na wjeździe do kraju”.

