TUI, Itaka, Rainbow - mimo pandemii nadal największe w turystyce

„Rok 2020 był dla branży wyjątkowo niekorzystny z powodu drastycznych nieraz ograniczeń w podróżowaniu wywołanych pandemią koronawirusa. Cofnęły one liczbę klientów branży do okolic 2006 roku, a przychody nawet do okresu lat 2004-2005” – wyjaśnia Betlej.

„Mając do wyboru całkowite pominięcie go w zestawieniu lub oszacowanie rezultatów biznesowych na podstawie różnorodnych przesłanek (siatka przelotów, stopień wypełnienia samolotów itp.) wybraliśmy tę drugą wersję, przyjmując wskaźnik realizacji przychodów na poziomie 37,5 procent zrealizowanych w roku 2019, a liczbę klientów na nieco wyższym poziomie 39,5 procent” – wyjaśniają autorzy.

Niższy wskaźnik realizacji przychodów ze sprzedaży imprez turystycznych, niż ma to miejsce w przypadku liczby klientów, wynika z wyraźnie niższych cen niż średnio u pozostałych uczestników branży. Pod względem średniego odchylenia cen imprez oferowanych przez tego organizatora od cen referencyjnych, które co tydzień w innych raportach podaje Traveldata, TUI Poland miało najniższe ceny od początku sprzedaży do połowy kwietnia 2020 roku. Po dwumiesięcznej przerwie były one nadal konsekwentnie najniższe w okresie tzw. last minute – relacjonuje Betlej.