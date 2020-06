TUI Deutschland kusi zniżkami

Niemcy mogą się powoli szykować do zagranicznych podróży. Z tej okazji TUI Deutschland wystartował z kampanią „Welcome back”, w ramach której oferuje do 250 euro zniżki od osoby. Promocja dotyczy wybranych ofert w 200 hotelach i klubach, wśród nich również z sieci TUI Blue, TUI Magic Life, TUI Suneo, Robinson, Riu i obiektach rodzinnych TUI Kids Club.

Wszystkie hotele marek TUI działają w reżimie sanitarnym. TUI zapewnia, że w tym sezonie programy animacyjne i sportowe będą zorganizowane tak, by klienci bezpiecznie mogli z nich skorzystać. Szczególną wagę koncern przykłada do organizacji pracy klubów dla dzieci – grupy będą mniejsze, większość zajęć odbywać się będzie na zewnątrz, a zabawki i meble będą regularnie dezynfekowane.

Oferta specjalna w ramach kampanii „Welcome back” dostępna jest do 22 czerwca. Promocja dotyczy pobytów co najmniej siedmiodniowych w terminie od 9 czerwca do 30 września organizowanych pod markami TUI i airtours. Tygodniowy urlop na Majorce w czterogwiazdowym hotelu ze śniadaniem z wylotem ze Stuttgartu można kupić po podaniu kodu zniżkowego już od 449 euro od osoby (w pokoju dwuosobowym).