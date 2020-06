„Potrzebuję wakacji” - Itaka od lipca startuje z czarterami

– Nie możemy dłużej czekać, państwo nie mogą czekać, klienci nie mogą czekać. Potrzebujemy wakacji – mówił Henicz. Dlatego, choć nie jest to łatwy start, a wielu informacji jeszcze nie ma, Itaka postanowiła zaplanować siatkę pierwszych po otwarciu granic po epidemii kierunków.

Wymieniał je podczas webinaru Maciej Wesołowski, menedżer kontraktujący. W lipcu samoloty polecą do Grecji (Kos, Korfu, Rodos, Zakintos), Egiptu (Taba, Marsa Alam, Hurghada), Tunezji, Bułgarii (Burgas, Warna), Hiszpanii kontynentalnej (Costa del Sol, Costa Brava), na Wyspy Kanaryjskie (Fuerteventura) i na Marjorkę, do Włoch (Katalonia, Sycylia, Sardynia), Portugalii (Faro, Madera) i Turcji.

Zaplanowana siatka może się jeszcze zmieniać, cały czas trwają bowiem rozmowy, które muszą prowadzić do znajdowania wspólnych elementów przez touroperatorów (wspólne samoloty), linie lotnicze i lotniska, a także hotele na miejscu. – Niektóre sieci już są otwarte, inne powiedziały, że przed sierpniem nie otworzą swoich obiektów – relacjonował Wesołowski.

Henicz dziękował sprzedawcom za wytrwanie tych trudnych trzech miesięcy i namawiał ich o dbanie o każdego klienta. Zachęcał, żeby wrócili do klientów, którzy zniechęcili się wcześniej i zrezygnowali z wyjazdu w tym roku z nowymi propozycjami. – To będzie sezon dużej aktywności w relacjach z klientami – mówił.

Prosił też, żeby dobrze przygotowali się do rozmów z turystami. Itaka w miarę możliwości będzie ich informowała, na przykład o warunkach panujących w poszczególnych miejscach wakacyjnych, ale nie powinni rezygnować z wyszukiwania potrzebnych informacji na własną rękę. Tym bardziej, że sytuacja jest dynamiczna i to oc było aktualne rano, po południu już może takim nie być.

Pięć innych filmików w dowcipny sposób zachęca do wyjazdu. Pokazują one zmęczone długim siedzeniem w domu i przebywaniem non stop blisko siebie rodziny. Hasło przewodnie „Potrzebuję wakacji”.