W Wielkiej Brytanii wakacje przecenione prawie o połowę

TravelSupermarket, brytyjska platforma porównująca oferty turystyczne, przeprowadziła analizę cen wyjazdów od 8 lipca do 31 października sprzedawanych od 24 marca do 8 czerwca. Jej wyniki publikuje portal branży turystycznej TTG Media.

Wynika z niej, że brytyjscy touroperatorzy i inni usługodawcy próbują skusić klientów dużymi zniżkami, sięgającymi 48 procent. O tyle przeceniona została na przykład impreza turystyczna do Algarve, weekendowe wypady do miast potaniały nawet o 42 procent.

Klienci, którzy zdecydują się polecieć do Hiszpanii, będą mogli zaoszczędzić do 19 procent na Teneryfie, do 17 procent na Lanzarote, do 13 procent na Majorce i do 10 procent na Fuerteventurze. W wypadku wysp greckich przeceny wynoszą od 12 do 21 procent.