Niemieccy touroperatorzy przywracają lato 2020

Grecja, Cypr, Tyrol, Austria, Portugalia, Bułgaria to pierwsze kierunki, które pojawią się w siatce połączeń niemieckich touroperatorów w czerwcu i lipcu.

Generalne ostrzeżenie przed podróżami do wszystkich krajów świata przestało obowiązywać w Niemczech 15 czerwca, zastąpiły je wytyczne dla 29 krajów europejskich. Jak zastrzegł minister spraw zagranicznych Heiko Maas, nie oznacza to zaproszenia do podróży, ale niemieccy touroperatorzy już ogłosili, dokąd klienci będą mogli polecieć tego lata. Poniżej dalsza część artykułu

FTI stawia w pierwszej kolejności na Grecję. Od lipca do rozkładów wracają wszystkie kierunki planowane wcześniej na ten sezon. 1 lipca samoloty polecą do Kalamaty, Kawali, na Mykonos, do Prewezy, na Samos, Skiatos, Santorini, do Wolos i na Zakintos, potem do tych kierunków dołączą kolejne.

Część gości spędzi urlop w obiektach należących do Grupy FTI, między innymi w nowo wybudowanym hotelu Kairaba Mythos Palace, Labranda Sandy Beach Resort i Kairaba Sandy Villas na Korfu. Na Kos otworzy się Labranda Marine Aquapark Resort, a na Rodos Labranda Blue Bay, Kiotari Bay i Miraluna Village. Wszystkie obiekty będą działały w reżimie sanitarnym.

Touroperator utrzymuje w mocy elastyczne warunki rezerwacji, które wprowadził ostatnio dla niektórych kierunków, w tym dla Grecji. Klienci mogą do 14 dni przed wylotem zrezygnować z wyjazdu bez ponoszenia kosztów, a pełną kwotę za wycieczkę wpłacić dopiero 14 dni przed podróżą.

Do wznowienia działalności operacyjnej przygotowuje się też DER Touristik. Jak informuje, pierwsze kierunki, które pojawią się w ofercie jeszcze w czerwcu, to Cypr, Tyrol Południowy, Austria, Grecja, Portugalia i Bułgaria. Prawdopodobnie w ostatnim tygodniu czerwca klienci będą mogli polecieć do Hiszpanii. Kolejne kierunki będą przywracane do oferty wraz z łagodzeniem obostrzeń przez Ministerstwo Spraw Zagranicznych.

TUI chce już 17 czerwca polecieć z Düsseldorfu i Frankfurtu do portugalskiego Faro. W tym miesiącu do siatki powrócą też loty z Hanoweru i Stuttgartu, a w lipcu z Monachium, Hamburga, Kolonii-Bonn, Bazylei, Paderbornu i Norymbergi.

ASI, austriacki specjalista od turystyki aktywnej, wraca do gry po trzech miesiącach zawieszenia. 7 czerwca odbyła się pierwsza wycieczka piesza po Szwarcwaldzie, w której udział potwierdziło 13 osób. W następnych dwóch tygodniach biuro spodziewa się obsłużyć 400 gości. Biuro przygotowało wytyczne sanitarne dla klientów, przewodników i partnerów.