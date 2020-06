Startuje nowy serwis z noclegami – Lulubeds.pl

Lulubedes.pl skupia się na ofercie krajowej, pozyskuje do współpracy mniejsze obiekty noclegowe, które do tej pory nie sprzedawały usług w internecie – pensjonaty, kwatery prywatne, małe hotele. Na razie jest ich w systemie ponad 100, głównie z Podhala i z wybrzeża Bałtyku.

Jak mówi Nasiłowski, jego portal będzie jednym z najbardziej zaawansowanych w Polsce. – Stworzyliśmy rozbudowany moduł, dzięki któremu same obiety noclegowe będą mogły zarządzać na bieżąco swoimi cenami i dostępnością miejsc, podpinać go pod swoją stronę internetową i uruchamiać sprzedaż. Narzędzie ma też oddzielny moduł dla agentów. Po trzecie jest połączony ze stroną internetową, przez którą można zarezerwować nocleg lub pakiet turystyczny – wymienia Nasiłowski.

Od strony technologicznej Lulubeds.pl obsługuje Piro, właściciel systemu Sykon. Prace nad projektem trwały kilka miesięcy, ale sama idea stworzenia narzędzia do wygodnego sprzedawania polskiej oferty turystycznej zaczęła kiełkować kilkanaście lat temu. – Wtedy nie było jeszcze odpowiednich rozwiązań technologicznych. Do pomysłu wróciliśmy przed dwoma laty, ale znów wstrzymaliśmy jego realizację, bo rok 2019 był tak dobry w turystyce, że skupiliśmy się na bieżących zadaniach. Ostatecznie zaczęliśmy nad nim pracować kilka miesięcy temu. W tym czasie zastała nas kwarantanna, mogłem więc zaangażować do przygotowań swoich pracowników – opowiada Nasiłowski.

Lulubeds.pl ma uzupełniać ofertę Tourist Polska. – W pewnym momencie doszedłem do wniosku, że trudno jeszcze bardziej rozbudować produkt mojego biura, co prawda dołożyliśmy do objazdówek wczasy, ale nadal nie wyczerpywało to potrzeb klientów. Nowy portal łączy zalety banku miejsc noclegowych z bezpieczeństwem, jakie gwarantuje turystom biuro podróży – wyjaśnia właściciel.