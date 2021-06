Traveldata: Siódmy tydzień podwyżek w biurach podróży

Raport w sprawie cen w biurach podróży sporządził jak co tydzień Instytut Badań Rynku Turystycznego Traveldata. Traveldata podaje, że podobnie jak przed tygodniem najwięcej wzrosły ceny wyjazdów do Kalabrii, średnio o 264 złote, na Kos, o 243 złote i na Costa del Sol – o 201 złotych.

Ceny u touroperatorów spadały. A co z kosztami? Jeśli chodzi o enę paliwa lotniczego to wyniosła ona w ostatnim tygodniu 2,53 złotego za litr, co oznaczało wzrost o 55,2 procent, licząc rok do roku.