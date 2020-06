Traveldata: Wakacje nie chcą być tańsze

Roczne spadki wyhamowują

To samo badanie średniej ceny wyjazdów, ale tym razem z porównaniem do średniej sprzed roku pokazało, że w minionym tygodniu cena była niższa o 18 złotych. To mniej niż w poprzednim tygodniu, gdy różnica wyniosła o 56 złotych, i przed dwoma tygodniami, kiedy spadek rok do roku był największy w tym sezonie i wyniósł 74 złote. Z kolei największy dotychczasowy wzrost miał miejsce 25 tygodni temu i wyniósł 224 złote – czytamy w raporcie.