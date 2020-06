Klienci krytykują, TUI przeprasza

– Nie udało się tego od razu zrobić. Chciałbym za to przeprosić. Wiem, że klienci, którzy chcą zwrotu pieniędzy za wycieczki odwołane do 15 maja, będą mieli je na swoich kontach do połowy lub najpóźniej końca przyszłego tygodnia – zapewnia prezes.

TUI gwarantował turystom, którzy nie wyjechali na urlop z powodu pandemii, że zwróci im wpłacone pieniądze. W połowie maja touroperator wprowadził też elastyczną ofertę – kto zarezerwował wycieczkę do końca czerwca z wylotem w bieżącym sezonie letnim, może z niej zrezygnować bez ponoszenia kosztów do 14 dni przed wyjazdem. Dodatkowo bez dodatkowych opłat klient ma prawo zmienić warunki rezerwacji, dostaje też „bonus za lojalność”.

Dodatkowo nie było wiadomo, czy touroperatorzy będą mogli wydawać vouchery zamiast zwracać pieniądze – niemiecki rząd zgodził się, by bony te były obligatoryjne, zapis odrzuciła jednak Komisja Europejska. Ostatecznie w Niemczech, tak jak w Polsce, biura mogą oferować vouchery, ale zgodę na to muszą wyrazić klienci. Według Andryszaka połowa osób, które chcą zmienić plany wyjazdowe, przyjmuje bon.

Ministerstwo Spraw Zagranicznych Niemiec zapowiedziało, że 15 czerwca przestanie obowiązywać generalne ostrzeżenie przed podróżami do wszystkich krajów świata – zostanie ono zastąpione wytycznymi dla poszczególnych krajów strefy Schengen i Wielkiej Brytanii. Dla tamtejszych touroperatorów oznacza to wznowienie działalności operacyjnej. Samoloty TUIfly polecą już 17 czerwca do Portugalii, najpóźniej w lipcu do siatki połączeń wrócić mają Hiszpania, Grecja i Cypr.