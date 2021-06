Agent turystyczny: Trzeba zwrócić pieniądze za vouchery

Z badania zleconego przez brytyjskiego agenta internetowego On the Beach wynika, że około 851 tysięcy klientów w dalszym ciągu posiada niewykorzystany voucher, który otrzymali w związku z anulacją wyjazdu z powodu koronawirusa. YouGov, który przygotował ten raport, twierdzi, że z powodu pandemii na zamówione wcześniej wycieczki zorganizowane nie pojechało 8,1 miliona osób – pisze portal branży turystycznej Travel Weekly.

Jak mówi prezes On the Beach Simon Cooper, od wybuchu pandemii minęło ponad 14 miesięcy, a nadal problem zwrotu pieniędzy odbija się negatywnie na wizerunku branży. – Nawet teraz zaledwie jedna trzecia osób rozważa wyjazd do kraju z grupy zielonej (chodzi o listę państw, do których można podróżować bez konieczności odbywania kwarantanny po powrocie – aut.), dlatego musimy coś zrobić, by odzyskać ich zaufanie. Bez niego branża w dalszym ciągu będzie miała problemy – dodaje.