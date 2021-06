Klienci Itaki na egzotyczne wakacje polecą airbusem 330

Klienci Itaki będą latać tego lata do czterech dalekich krajów samolotem nowej na polskim niebie linii lotniczej, włoskiej Luke Air.

Szerokokadłubowy airbus 330, który przyleciał po pierwszych pasażerów z szefem firmy na pokładzie, przywitali w Warszawie prezesi biura podróży. Grono zaproszonych sprzedawców touroperatora mogło obejrzeć tę maszynę w środku. To o tyle niecodzienne wydarzenie, że samoloty Luke Aira są efektownie malowane z zewnątrz i z niecodzienną starannością urządzone wewnątrz. Poniżej dalsza część artykułu

Jak czytamy w komunikacie Itaki, samolot jest podzielony na dwie klasy. W ekonomicznej jest 277 foteli pokrytych ciemnoniebieską skórą z przeszyciami w kolorze ochry. Wyposażone są one w gniazda USB do ładowania urządzeń mobilnych i system rozrywki pokładowej, do którego pasażerowie uzyskują dostęp poprzez własne urządzenia mobilne. Jeden rząd foteli od drugiego dzieli 78 centymetrów. W klasie biznes umieszczono 12 miejsc, w dwóch rzędach po trzy podwójne fotele. Fotele są całkowicie rozkładane (180°), odległość między nimi to 198 centymetrów. Mają system rozrywki pokładowej (pasażerowie dostają na czas lotu iPady). Pasażerowie tej klasy są odprawiani na Lotnisku Chopina w Warszawie przy osobnym stanowisku.

Fot. Itaka

W sezonie Lato 2021 klienci Itaki polecą samolotem Luke Aira na Zanzibar (wyloty co niedzielę, inauguracyjny lot odbył się 6 czerwca, najbliższy 13 czerwca), do Dominikany (co sobotę, począwszy od 12 czerwca), na Malediwy (co środę, od 16 czerwca) i na Madagaskar, a konkretnie na wyspę Nosy Be (co czwartek, od 5 sierpnia).

– Itaka nigdy nie bała się ryzyka związanego z wprowadzaniem na polski rynek nowych kierunków – mówił przy okazji prezentacji nowego przewoźnika prezes Itaki Mariusz Jańczuk. – Ciągle odkrywamy dla Polaków nowe miejsca na świecie, w tym także wiele kierunków egzotycznych, z których dużą część sprzedajemy nie tylko w zimie, ale i latem – czytamy w komunikacie.

– Polacy chcą podróżować coraz częściej, coraz dalej – dodawał wiceprezes Piotr Henicz – a podróże bez przesiadek czy międzylądowań, to coraz częściej wymóg naszych klientów. Liczy się komfort, nie tylko cena. Ten komfort zapewniają właśnie samoloty szerokokadłubowe jak Airbus A330, który na polskim rynku czarterowym jest nowością, bo dotychczas w tej klasie dostępne były tylko Dreamlinery LOT-u.

Prezes Luke Aira, Luca Patane, podkreślił jest dumny ze współpracy z największym polskim biurem podróży, Itaką, i możliwości obsługiwania klientów największego lotniska w Polsce. A wiceprezes Remo Della Porta zadeklarował, że jego firma „będzie kontynuować inwestycje w komfort i niezawodność”. – Zawsze jesteśmy gotowi do podjęcia nowych wyzwań zarówno w Europie, jak i na świecie, by udostępnić Itace samoloty dalekiego i średniego zasięgu. Dostrzegamy tendencje wzrostowe polskiego rynku, zarówno dla zorganizowanej turystyki i dostawców usług z nią związanych, jak i portów lotniczych.

Cytowany w komunikacie wiceprezes PPL Paweł Siennicki zapewnił, że cieszy się, że klienci Itaki będą mogli latać z lotniska zarządzanego przez PPL „również w miejsca, których nie było do tej pory na mapie bezpośrednich destynacji”. – To kolejne potwierdzenie, że ruch lotniczy powoli wraca do normalności. Jesteśmy pewni, że takich sygnałów będzie więcej – stwierdził.

