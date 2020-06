Biuro podróży Aktywni+ niewypłacalne. Właściciel zniknął

– Niestety, nie ma kontaktu z właścicielem biura – mówi wicedyrektor departamentu turystyki w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Mazowieckiego w Warszawie Izabela Stelmańska. – Ani my go nie mamy, jako urząd, ani klienci go nie mają. W tej sytuacji musieliśmy ogłosić niewypłacalność biura.