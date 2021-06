Traveldata: Ceny wakacji ostro w górę. Efekt luzowanie obostrzeń

Mapa kierunków turystycznych pokazująca ruchy cen letnich wyjazdów z biurami podróży nabrała kolorów mocno czerwonych. Wiele kierunków w ostatnim tygodniu podrożało bowiem o 100, 200 i więcej złotych.

W ostatnim tygodniu średnia cena wycieczki w biurze podróży z wylotem między 2 i 8 sierpnia skoczyła o 134 złote – ustalił w najnowszym badaniu Instytut Badań Rynku Turystycznego Traveldata*. Poniżej dalsza część artykułu

Taki wzrost ceny to jak na ten rok rekordowy wynik, wywołany wzrostem sprzedaży wycieczek co z kolei wynika z dwóch czynników – luzowania warunków wjazdu przez najpopularniejsze kraje i zbliżającymi się wakacjami.

W poprzednich tygodniach średnia cena rosła o 10, 8, 11, 77 i 4 złote, a we wcześniejszych spadła o 13 i 25 złotych – odnotowuje historię ostatnich zmian Traveldata.

W minionym tygodniu podwyżki cen wycieczek na niektórych kierunkach były wyjątkowo duże. Największe odnotowano w odniesieniu do Kalabrii, w której podniosły się one aż o 733 złote. Znacznie, bo o 450 złotych, podrożały również wakacje na Costa de la Luz i na półwyspie Chalcydyckim – o 323 złote.

Były też nieduże przeceny. W minionym tygodniu najwięcej spadła cena wycieczki na Cypr, średnio o 34 złote (poprzednio ceny tam dość mocno wzrosły) i do Maroka – o 12 złotych (przed tygodniem ceny wzrosły tam najbardziej).

Zmiany cen wycieczek w ostatnim tygodniu obrazuje mapa, a ich przebieg w tym sezonie przedstawia zamieszczony poniżej wykres.

W minionym tygodniu na wszystkich wiodących kierunkach wyjazdów wypoczynkowych Polaków, dla wylotów 2-8 sierpnia 2021 wystąpił silny wzrost cen wycieczek. Zdecydowanie największe zwyżki Traveldata odnotowała w wypadku Wysp Kanaryjskich – o 230 złotych. Nieco mniejsze i dość podobne w skali wzrosty wystąpiły w cenach wyjazdów do Bułgarii, Grecji i Turcji – o 147, 139 i 135 złotych. Najmniejsze zaś w Egipcie – o 28 złotych.

Cena paliwa nie pomaga touroperatorom Porównanie cen imprez turystycznych do cen sprzed roku dla wylotów w pierwszym tygodniu sierpnia 2021 pokazało, że tegoroczna średnia cena była mniejsza od średniej z poprzedniego sezonu tylko o 10 złotych. Była to najmniejsza przecena średnich cen wycieczek od trzeciego tygodnia grudnia 2020 roku, gdy zmiana ich cen w skali rocznej wyniosła 9 złotych. W ostatnich trzech miesiącach, czyli w ostatnich trzynastu zestawieniach, ceny były konsekwentnie niższe od cen sprzed roku o: 119, 113, 144, 101, 124, 162, 158, 166, 132, 176, 130, 136 i 128 złotych – podają autorzy raportu.

Zdecydowanie największy roczny spadek ceny odnotowano w wypadku wakacji w Maroku – średnio o 647 złotych. Ale dużo potaniał również wypoczynek w Szarm el-Szejk i na Malcie – o 323 i 294 złote. Znaczące były też liczne roczne wzrosty cen wycieczek, z których największe znów obejmowały półwysep Chalcydycki, 597 złotych, Albanię, 323 złote, i Sardynię – 283 złote.

Traveldata porównała ceny paliwa lotniczego i kursy walut z tego roku i z roku poprzedniego. Są to bowiem dwa ważne składniki wpływające na ceny wycieczek organizowanych przez touroperatorów.

Cena paliwa lotniczego wyniosła 2,48 zł za litr wobec 1,60 zł przed rokiem, co oznaczało wzrost o 55 procent. Z kolei w relacji z euro i amerykańskim dolarem krajowa waluta była silniejsza, ale już w mniejszej skali niż jeszcze przed dwoma tygodniami. W porównaniu rocznym dla uśrednionych rozliczeń turystycznych wzmocnienie to wyniosło około 0,5 procent (głównie z powodu słabszego dolara), podczas gdy przed tygodniem złoty był silniejszy o 1,3 procent, a przed dwoma o około 3,9 procent.

Równoczesne oddziaływanie znacznie wyższych cen paliwa i nieco niższych kursów walut dało w sumie wpływ na średnią zmianę cen wycieczek w przybliżeniu w przedziale 110 – 120 złotych – konkludują autorzy opracowania.

Wśród najważniejszych dla turystów polskich kierunków wakacyjnych wyjazdów zdecydowanie największy spadek cen, liczonych rok do roku, kolejny raz miał miejsce w wypadku Egiptu – średnia cena była niższa o 233 złote od tej sprzed roku. Znacznie mniejsza była skala rocznej przeceny w Turcji – o 39 złotych.

Pozostałe kierunki były droższe – w mniejszym stopniu Bułgaria i Wyspach Kanaryjskie, bo o 48 i 68 złotych, największa zaś była zwyżka średniej ceny wyjazdów do Grecji, która wyniosła 93 złote.

Z kierunków odwiedzanych przez polskich turystów mniej masowo zdecydowanie największe roczne zniżki cen wycieczek miały Maroko i Malta – odpowiednio o 647 i 294 złote. Niewielkie spadki cen wyjazdów Traveldata stwierdziła w Hiszpanii kontynentalnej, Włoszech, na Cyprze i w Tunezji – odpowiednio były to sumy: 39, 7, 5 i 4 złote.

W niedużym stopniu wzrosły ceny wycieczek na Majorkę – o 16 złotych, a znacząco zdrożały wyjazdy do Portugalii i Albanii – o średnio 222 i 323 złote.

Rainbow o 300 złotych tańszy niż przed rokiem W rocznych porównaniach cen wycieczek na szczyt lata 2021 roku wśród organizatorów kolejny raz w najbardziej znaczącym stopniu obniżyły je Rainbow, o 315 złotych, i Sun & Fun – o 295 złotych. Mniejsze, ale również istotne były roczne zniżki w Coralu Travel, Best Reisen i Prima Holiday – o 125, 105 i 100 złotych. Nieduży spadek w ujęciu rocznym odnotował też Exim Tours – o 15 złotych. W ofertach pozostałych organizatorów średnie roczne ceny wzrosły w granicach od 77 (Grecos) do 370 złotych – wyliczają autorzy raportu.

W liczbie najniższych bieżących cen wycieczek, czyli na pierwszym lub drugim miejscu w odniesieniu do 30 kierunków sezonu letniego w trzech kategoriach hoteli na pierwszym miejscu znalazł się TUI Poland z liczbą 41 ofert. Organizator ten wyprzedzał Corala Travel z liczbą 28 ofert i Rainbowa z liczbą 27 ofert .

Jeśli chodzi o poszczególne kierunki – podaje Traveldata – to w ubiegłym tygodniu najwięcej najtańszych ofert wyjazdów do Egiptu miały TUI Poland (7) i Coral Travel (6). Do Grecji najczęściej najtańsze oferty można było odnaleźć w Coralu Tavel (8), Rainbow (7), Grecosie i TUI Poland (po 4). W wypadku Wysp Kanaryjskich w tanich ofertach brylowała Itaka (8) i TUI Poland (7), a Turcji Coral Travel (8) i TUI Poland (6). Do Tunezji najwięcej najniższych cenowo ofert miały Coral Travel (6) i Exim Tours (3), a do Bułgarii Exim Tours (3) i Best Reisen (2 oferty).

Wobec okresu sprzed roku biuro TUI Poland umocniło swoją pozycję cenową w Egipcie i w Turcji, biuro Coral Travel w Egipcie, w Grecji, w Tunezji i w Turcji, a biuro Rainbow w Egipcie i w Grecji.

Kończąc część raportu poświęconą biurom podróży Traveldata publikuje tabelę z biurami podróży, które w ostatnim tygodniu miały imprezy turystyczne po przekrojowo najkorzystniejszych cenach. W tym porównaniu „zachowana jest ścisła porównywalność oferowanych kierunków, a zatem biuro X, które sprzedaje jedynie konkretny zestaw kierunków jest porównywane ofertowo tylko i wyłącznie z tymi właśnie kierunkami u pozostałych organizatorów”.

W ostatnim tygodniu zmieniła się pierwsza piątka organizatorów i ich kolejność. Do tabeli na miejsce piąte wszedł Rainbow, który zastąpił na tej pozycji Itakę. „Bezpośrednim powodem takiej zmiany była mniejsza skala zwyżki cen ofertowych u pierwszego z wymienionych organizatorów”. Z kolei na pozycjach 3 i 4 miejscami zamieniły się Grecos (awansował) i TUI Poland (spadł o jeden szczebel). „W ostatnim tygodniu oba biura podwyższyły ceny, ale skala zwyżki w biurze Grecos była nieco mniejsza, a to przy niewielkich różnicach odchyleń od cen referencyjnych wystarczyło do zmiany miejsca w tabeli” – czytamy w wyjaśnieniu.

Ceny w Ryanairze w górę, w Wizz Airze w dół W ostatnim wątku raportu Traveldata omawia wynik badania cen biletów w tanich liniach lotniczych na trasach turystycznych w liniach Ryanair i Wizz Air.

Na wykresach grubsza linia oznacza średnie ceny przelotów w szczycie tegorocznego sezonu letniego, a cieńsza w poprzednim, czyli w sezonie letnim 2020 roku. Zielone pole między liniami oznacza spadek średnich cen rok do roku, a czerwone ich wzrost.

Na wykresach zostały uwzględnione jedynie te rejsy (tym razem 44 połączenia w Ryanair i 24 w Wizz Air), które występowały w obu sezonach. Liczba połączeń w Ryanairze była mniejsza niż zwykle z powodu zawieszenia niektórych kierunków przed rokiem z powodu pandemii.

Ostatnie dwa tygodnie przyniosły w Ryanairze wzrost cen do poziomu najwyższego od listopada ubiegłego roku. Jednocześnie skala ich przewyższenia wobec okresu sprzed roku jeszcze wzrosła i stała się już bardzo duża, czyli 611 złotych i 74,1 procent (poprzednio 234 złote i 26,4 procent).

„Na pozostałych kierunkach odnotowano znaczny 117-złotowy wzrost średniej ceny, co przy silnym pandemicznym spadku cen przelotów przed rokiem spowodowało, że stały się one wyższe od cen zeszłorocznych o 293 złote i 56,3 procent wyższe”.

W porównaniu z poprzednim sezonem – opisuje Traveldata – w największym stopniu podniosły się średnie ceny przelotów do Portugalii i Hiszpanii, o 363 i 327 złotych, co można w jakimś stopniu kojarzyć z relatywnie bardzo korzystną sytuacją pandemiczną w tych krajach, która odchodzi już częściowo do przeszłości. W mniejszym stopniu rosły ceny na kierunkach greckich, o 215 złotych, a w najmniejszym do Bułgarii i Włoch – o 148 i 129 złotych.

Kierunki kanaryjskie w tych liniach reprezentowane są obecnie przez cztery rejsy tygodniowo na Teneryfę, po dwa z Katowic oraz z Warszawy oraz jeden rejs na Fuerteventurę z Katowic. W minionych dwóch tygodniach ceny znacznie spadły, do poziomu najniższego w tym sezonie i w rezultacie stały się o 369 złotych i 30,1 procent mniejsze niż przed rokiem – wyjaśniają autorzy opracowania.

„Na pozostałych kierunkach po poprzedniej niewielkiej zwyżce cen przelotów do 690 złotych doszło do ponownej ich niedużej zniżki do poziomu 658 złotych, który jest najniższy w obecnym sezonie. Zmalała i uległa odwróceniu różnica w relacji z cenami zeszłorocznymi, która stała się ujemna i wyniosła 75 złotych oraz 10,2 procent (poprzednio tegoroczne ceny były wyższe o 138 złotych).

W relacji z poprzednim sezonem najbardziej spadły do Grecji i Bułgarii – o średnio 298 i 193 złote. W znacznie mniejszej i dość podobnej skali obniżyły się ceny rejsów do Hiszpanii, Włoch i Portugalii – o odpowiednio 138, 124 i 115 złotych”.

*Zestawienie obejmuje porównanie cen wycieczek z wylotem w szczycie sezonu letniego, definiowanego jako pierwszy tydzień sierpnia, czyli od 2 do 8 sierpnia 2021. Ceny dla tego okresu zostały zebrane 3 czerwca 2021 i zestawione z cenami dla tego samego okresu wylotów z 27 maja 2021, a przy porównaniach cen rok do roku z cenami zebranymi 4 czerwca 2020 roku.