Niemieccy agenci chcą okrągłego stołu z touroperatorami

Branchen Insider, w skrócie BRA.IN, to inicjatywa powołana przez kilka niemieckich biur agencyjnych. Ich celem jest poprawa sytuacji agentów w Niemczech. Obiecują, że na efektach ich negocjacji z touroperatorami, skorzystają wszyscy przedsiębiorcy turystyczni.

„Od kilku tygodni nasza branża nie działa. Kryzys wywołany koronawirusem zagraża egzystencji tysięcy biur agencyjnych i touroperatorów, a co za tym idzie, miejscom pracy. Ogólnogospodarcze programy pomocowe rządu nie spełniają swojej roli, bo turystyka wyjazdowa zależy też od innych krajów i potrzebuje dłuższego czasu [na powrót] niż pozostałe sektory. Poprzez dialog walczymy o nasze branże – agentów turystycznych, organizatorów, przedsiębiorców, armatorów, i, i, i, …” – czytamy w opisie inicjatywy na platformie crowdfundingowej.

Organizatorzy akcji tłumaczą, że działają non-profit, ale ponoszą koszty, choć prowadzą negocjacje w imieniu tysięcy pracowników turystyki. Dlatego zdecydowali się poprosić o wsparcie społeczne. Od 29 maja do 31 lipca mają nadzieję zebrać co najmniej 10 tysięcy euro. Jak podkreślają, jeśli każdy agent w Niemczech da 1 euro na ten cel, kwotę uda się szybko uzbierać.

Drugi cel, to 30 tysięcy euro, które osiągnie się, jeśli każde biuro wesprze działania BRA.IN sumą 3 euro. Za zebrane w ten sposób pieniądze można by już stworzyć stronę internetową, pokryć koszty powstające w związku z prowadzonymi negocjacjami z touroperatorami i inne nieprzewidziane wydatki, które pojawiają się przy realizacji zadań. Na razie udało się zebrać nieco ponad 4,5 tysiąca euro.

Plany BRA.IN to po pierwsze podjęcie rozmów z touroperatorami o warunkach handlowych na rok finansowy 2020/2021. Wśród pomysłów pojawia się uniezależnienie wysokości wynagrodzenia od wzrostu obrotów i wypłacanie sprzedawcy prowizji w momencie kiedy klient zarezerwuje wyjazd a nie dopiero, gdy wyjazd dojdzie do skutku.

Po drugie inicjatorzy chcą „okrągłego stołu”, przy którym usiądą przedstawiciele touroperatorów, by wspólnie ustalić zasady wynagrodzeń za odwołane z powodu pandemii imprezy i zmiany w rezerwacjach, a także opłaty za obsługę voucherów, do przyjęcia których agenci zachęcają klientów w związku z niezrealizowanymi imprezami turystycznymi.

Trzeci temat do dyskusji to przygotowanie się na czasy po kryzysie. Trzeba opracować nowe wzory umów agencyjnych i modele wynagrodzeń, dzięki którym zagwarantowana będzie dalsza współpraca między organizatorami a siecią sprzedaży. Chodzi przy tym o dobrowolne wprowadzanie zmian do umów agencyjnych i określenie statusu przedstawiciela handlowego, który uwzględni podobne wyzwania kryzysowe w przyszłości.