Niemieccy agenci turystyczni zaczynają sprzedawać

Współzałożyciel i prezes Traffics, Salim Sahi, przedstawił wyniki analizy zamówień na usługi turystyczne założonych między 31 marca a 26 maja. Wynika z nich, że w momencie wybuchu epidemii rezerwacje spadły do 2 procent zeszłorocznych wyników, teraz wykres sprzedaży dochodzi do 9 procent wartości zanotowanych w tym samym okresie 2019 roku.

Analiza rezerwacji według kierunków w krajach pokazuje, że w wypadku Turcji 100 procent osób zamawia wyjazdy do regionu Antalya, w Grecji na Korfu (nieco ponad 60 procent), a dalej na Rodos i Kretę, w Hiszpanii na Majorkę, Fuerteventurę i Gran Canarię, a w Egipcie do Hurghady, Szarm el-Szejk i Marsa Alam. Gdyby spojrzeć na strukturę zapytań, a nie zamówień, okazuje się, że 20 procent z nich dotyczy Antalyi, 14 procent Majorki, 13 procent Hurghady, 7 procent Bawarii, 5 procent Izmiru, a 4 procent Krety.

W rozmowie ze stacją telewizyjną RTL Sahi tłumaczy, że wzrost cen należy tłumaczyć nie tyle chęcią branży do odrobienia strat wywołanych kryzysem, co brakiem dostatecznej liczby połączeń lotniczych. Jego zdaniem znaczenie ma również to, jak poszczególne kraje poradziły sobie z koronawirusem – im lepiej, tym ceny są wyższe.