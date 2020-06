Traveldata: W biurach podróży przewaga obniżek

Ostatni tydzień maja przyniósł (wyloty 3-9 sierpnia 2020 r.) przewagę spadków cen wycieczek. Największy z nich miał miejsce w wypadku wyjazdów do Grecji, o 37 złotych. Zdecydowanie mniej do Bułgarii i Turcji – po 6 złotych.

W minionym tygodniu średnia cena, licząc rok do roku, spadła piąty raz z rzędu w wypadku wyjazdów na Cypr, tym razem było to 506 złotych. Taniały też wakacje na Korfu (ponownie) i na Teneryfie – o 328 i 254 złote.

Jeśli chodzi o roczny wzrost, to kolejny raz Traveldata odnotowała go w odniesieniu do Szarm el-Szejk, o 368 złotych, półwyspu Chalcydyckiego, o 205 złotych, i Tunezji kontynentalnej – o 137 złotych.

Jeśli chodzi o mniej popularne kierunki, to w minionym tygodniu roczny wzrost średniej ceny objął jedynie Portugalię i Tunezję. W wypadku pierwszej było to 55, a drugiej 39 złotych.

Do Egiptu najtaniej można było w ostatnim tygodniu kupić wyjazd w Coralu Travel (5 ofert), TUI Poland (4) i Eximie Tours (3), do Grecji w Itace (14), Grecosie (7) i Coralu Travel (5), na Wyspy Kanaryjskie w TUI Poland (9) i Itace (6), do Turcji w Coralu Travel (6) i Itace (4), do Tunezji w Eximie Tours (5) i Coralu Travel (3), a w Bułgarii w TUI Poland i Eximie Tours (po 3 oferty).