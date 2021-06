Čedok poleci do Dominikany Fot. Filip Frydrykiewicz

Marzena German

Dominikana, ale też Malediwy, Zanzibar i należąca do Madagaskaru wyspa Nosy Be to oferta egzotyczna czeskiego Čedoka na lato. Firma zapowiada, że w najbliższych tygodniach ogłosi też program zimowy.