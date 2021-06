Rainbow: Poznań zyska cztery egzotyczne kierunki na zimę

– Idziemy za ciosem – mówi członek zarządu spółki Rainbow Tours Maciej Szczechura. I wyjaśnia, że sprzedaż kierunków egzotycznych ostatniej zimy była tak dobra, że biuro podróży postanowiło rozszerzyć program i do siatki połączeń czarterowych na kolejny sezon zimowy już teraz dołączyło Dominikanę, Kubę, Tajlandię i Meksyk z lotniska w Poznaniu.

Poznań – przypomina Szczechura – ma już rozbudowany rozkład lotów czarterowych na lato. W sumie 25 lotów w tygodniu do 17 miejsc wypoczynku. – Bezpośrednio z Wielkopolski będzie można się wybrać z Rainbow do siedmiu regionów Grecji, dwóch Turcji, do Egiptu, Hiszpanii, Tunezji, Czarnogóry i Albanii – wylicza.