Nekera: Dzisiaj Bałtyk, jutro Grecja

Zdecydowanie największa grupa klientów tego touroperatora wybrała noclegi nad morzem – 47 procent. Podobną popularnością cieszą się wszystkie bałtyckie kurorty od Międzyzdrojów aż po Krynicę Morską. Co czwarty (25 procent) turysta pojedzie w polskie góry: głównie w Sudety i Tatry. Jak czytamy w komunikacie firmy, umiarkowanym zainteresowaniem cieszą się Beskidy i Bieszczady. Na Mazury i na Pojezierza wybiera się prawie 14 procent klientów, a 8 procent chce wyjechać do dużych miast.

Ponad połowa rezerwujących przewiduje, że na wyjeździe spędzi mniej niż tydzień, do 3 dni to 28 procent, a od 4 do 6 dni – 39 procent. Wypoczynek długości od 7 do 10 dni zaplanował co czwarty klient (24 procent), a co jedenasty (9 procent) nawet dłuższy. Przeciętnie będzie odpoczywał 5 dni.