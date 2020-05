Niemiecka izba turystyczna żąda 140 milionów euro miesięcznie dla agentów

DRV przedstawił swoje rozwiązania pomocowe – bezpośrednie dopłaty, które zrekompensują straty, jakie powstały od marca, oraz o kredyty na odbudowę. Budżet miesięcznych dopłat powinien wynieść 140 milionów euro dla agentów i 120 milionów dla touroperatorów. Poza tymi zapomogami potrzebne są również kredyty – dla biur agencyjnych na odbudowę w łącznej kwocie 500 milionów euro, dla touroperatorów w postaci funduszu, z którego biura mogłyby wypłacać klientom pieniądze za niezrealizowane wyjazdy. Co prawda niemieckie biura mają możliwość wystawienia w zamian vouchera, ale tylko jeśli turysta wyrazi na to zgodę.

Niemieckie MSZ wprowadziło w marcu ostrzeżenie przed podróżami do wszystkich krajów świata, co w praktyce oznacza konieczność odwołania wyjazdów. Dla agentów jest to równoznaczne z utratą zarobku z tytułu prowizji, która należała się za sprzedaż tych ofert. Jednocześnie biura stale pracują, wprowadzając zmiany do rezerwacji – przesuwając terminy na późniejsze lub anulując wyjazd. Za tę pracę nikt im nie zapłaci.