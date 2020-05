Brytyjskie organizacje turystyczne chcą współpracować z agentami

W tym roku wiele krajów liczy na rodzimych turystów, nie inaczej jest w Wielkiej Brytanii. W czasie dyskusji zorganizowanej przez magazyn „TTG Media” szefowie trzech organizacji turystycznych – Jim Walker z Cumbria Tourism, Malcolm Bell z Visit Cornwall i Will Myles z Visit Isle of Wight – przyznali, że powinni zrobić więcej, aby nawiązać współpracę z agentami turystycznymi.

Jak podkreśla Bell, mają oni duże bazy danych klientów, którzy w tym roku prawdopodobnie nie będą chcieli wyjechać za granicę. Jeśli wziąć pod uwagę obawy związane z ubezpieczeniem czy problemami zdrowotnymi osób powyżej 70 roku życia, to może okazać się, że jest to ważna grupa, która przed kryzysem praktycznie nie istniała. Co więcej, osoby te prawdopodobnie będą zainteresowane wypoczynkiem w kraju nie tylko w tym roku, ale również w dwóch lub trzech kolejnych latach. Również Myles uważa, że agenci mogą odgrywać ważną rolę w pobudzeniu popytu na wypoczynek krajowy.