Traveldata: Rząd powinien wzmocnić polskich touroperatorów

W ostatnim tygodniu filie biur podróży TUI i Exim Tours mocno obniżyły ceny wycieczek. Jeśli dostały na to pieniądze z Niemiec, polski rząd powinien pomyśleć wzmocnieniu polskich touroperatorów – pisze Traveldata.

Po serii trzytygodniowego wzrostu cen w biurach podróży w minionym tygodniu średnia cena wycieczek z wylotami między 3 i 9 sierpnia 2020 roku spadła o 39 złotych – pokazują badania Instytutu Badań Rynku Turystycznego Traveldata. Poniżej dalsza część artykułu

Największe zniżki cen wycieczek w ostatnim tygodniu objęły wyjazdy do Portugalii i na Majorkę, średnio o 355 i 243 złote, przy czym przed tygodniem na obu tych kierunkach ceny znacząco wzrosły. W mniejszym stopniu spadły ceny wycieczek na Teneryfę – o 158 złotych.

Najwięcej wzrosły z kolei ceny wakacji na Krecie i na Lanzarote – o 106 i 103 złote. Mniej podniosły się ceny w wypadku Korfu – o 79 złotych – czytamy w cotygodniowym raporcie Traveldaty.

Trzeci tydzień maja przyniósł przewagę spadków cen wycieczek (wyloty 3-9 sierpnia). Największe wystąpiły w wypadku Wysp Kanaryjskich – średnio o 65 złotych. W umiarkowanej skali biura podróży obniżyły ceny wyjazdów do Bułgarii – o 22 złote, a nieznacznie do Egiptu – o 9 złotych. Wzrost był nieco mniejszy i wyniósł w wypadku wypoczynku w Grecji 18, a w Turcji 6 złotych. Do spadku średniej ceny w wypadku trzech pierwszych kierunków przyczyniły się obniżki cen w TUI Poland i Eximie Tours.

Mocny zjazd Jak zmieniły się ceny wakacyjnych wyjazdów w porównaniu z zeszłym rokiem? W minionym tygodniu średnia cena była mniejsza od średniej z poprzedniego sezonu o 74 złote. Był to już szósty i zarazem największy roczny spadek cen w tym roku – wylicza Traveldata.

W minionym tygodniu największy roczny spadek cen czwarty raz z rzędu odnotowano w wypadku Cypru, o 473 złote. Mniejsze spadki Traveldata odkryła odnośnie wyjazdów do Malty, na której wcześniej wystąpiła seria czternastu największych rocznych zniżek cen z rzędu, i na Korfu – odpowiednio o 335 i 289 złotych.

Z kolei największy roczny wzrost cen odnotowano w wypadku wakacji w Szarm el-Szejk – o 361 złotych i na półwyspie Chalcydyckim i w Marsa Alam – o 251 i 104 złote.

Jednocześnie spadały koszty organizatorów wycieczek, Traveldata szacuje je na 80 – 90 złotych średnio na jedną imprezę. To wynik spadku cen paliwa lotniczego i kursów głównych walut.

Litr paliwa kosztował w zeszłym tygodniu 1,38 złotego, czyli o 50,3 procent mniej niż przed rokiem, a złoty w porównaniu z euro i dolarem był słabszy o około 5,6 procent.

„Należy też pamiętać, że oddziaływanie zmian cen paliwa i walut na ceny wycieczek w zależności od touroperatora są mniej lub więcej opóźnione (m.in. przez kontrakty zabezpieczające i politykę marż), a ich skutki należy traktować w uśrednionych kategoriach docelowych (asymptotycznych).

Sytuację w zakresie zmian średnich cen rok do roku w ostatnim tygodniu na poszczególnych kierunkach ilustruje załączona mapka, a przebieg ich zmian na najważniejszych kierunkach obrazuje zamieszczony poniżej wykres” – zastrzega Traveldata.

W ostatnim tygodniu zdecydowanie najbardziej, licząc rok do roku, rosła cena wyjazdu do Egiptu i było to 140 złotych. Minimalny wzrost ceny wycieczki miał natomiast miejsce w wypadku Turcji – o 4 złote.

Pozostałe kierunki w rocznych porównaniach taniały. Skala przecen była duża – od Bułgarii gdzie zmiana wyniosła 14 złotych, poprzez Wyspy Kanaryjskie z różnicą 63 złotych po Grecję tańszą

o 150 złotych.

Na mniej popularnych kierunkach w minionym tygodniu wystąpił tylko jeden roczny wzrost ceny, a miał on miejsce w wypadku Tunezji, do której wycieczek podrożały o 42 złote. Na pozostałych ceny były niższe, przy czym w najmniejszym stopniu potaniały Majorka i Portugalia, o 59 i 90 złotych, więcej Maroko i Albania, o 158 i 212 złotych, a najwięcej Malta i Cypr – o 335 i 473 złote.

TUI Poland wraca do niskich cen W rocznych porównaniach średnich cen wycieczek wśród dużych i średnich organizatorów, w największym stopniu obniżyły się ceny w biurach ETI i Exim Tours – o około 576 i 391 złotych. W tym pierwszym biurze było to skutkiem usunięcia z oferty kosztownych hoteli i pozostawienia w niej jedynie obiektów o dużo mniejszych cenach, ale i niższym standardzie. Zdecydowanie tańsze niż przed rokiem były również oferty TUI Poland, o 270 złotych, Grecosa, o 180 złotych, i Itaki – o 150 złotych.

W pozostałych biurach ceny były mniejsze niż przed rokiem (Coral Travel – o około 35 złotych) lub najczęściej wyższe w granicach od 15 do 410 złotych.

W liczbie najniższych cen wycieczek, czyli na pierwszym lub drugim miejscu na wypadku 24 kierunków sezonu letniego i trzech kategorii hoteli, w minionym tygodniu na pozycję wyraźnego lidera wrócił TUI Poland (41 ofert), za którym uplasowały się Exim Tours (28) i Itaka (24).

Najwięcej najniższych cen wyjazdów do Egiptu oferowały Coral Travel (6) i TUI Poland (4), do Grecji Itaka (12), TUI Poland (8) i Grecos (5), na Wyspy Kanaryjskie TUI Poland (9) i Itaka (7), do Turcji Coral Travel (6), Itaka i TUI Poland (po 3), do Tunezji Exim Tours (5), Coral Travel i TUI Poland (po 3), a do Bułgarii TUI Poland i Exim Tours (po 3 oferty).

W porównaniu z tym samym okresem sprzed roku TUI Poland wzmocnił pozycję swoich ofert na wyjazdy do Egiptu i Grecji, Exim Tours do Egiptu, Grecji, na Wyspy Kanaryjskie, do Tunezji i Bułgarii, a Itaka do Grecji, na Wyspy Kanaryjskie i do Turcji – opisuje raport.

W kolejnej części materiału Traveldata przedstawia tabelę z biurami podróży, które w ostatnim tygodniu po przekrojowo najkorzystniejszych cenach oferowały klientom imprezy turystyczne. Tym razem skład pierwszej szóstki organizatorów pozostał bez zmian. W minionym tygodniu badanie ujawniło jednak dość istotne obniżenie średnich cen wycieczek przez TUI Poland i Exim Tours.

W tym pierwszym biurze wynikało to z powrotu bardzo konkurencyjnie wycenianych wycieczek do Albanii, a w pewnym stopniu również na Gran Canarię i Lanzarote i opustów w wypadku Bułgarii. W drugim biurze był to wynik kontynuowania od kilku tygodni systematycznego obniżania cen.

W rezultacie umocnił się Exim Tours, a TUI Poland awansował z piątej pozycji na drugą. Z powodu dość istotnej zwyżki cen w ETI przesunęło się ono z pozycji trzeciej na piątą.

Wizz Air mocno podnosi ceny Kolejną część raportu Traveldata poświęca omówieniu cen biletów w tanich liniach lotniczych.

W porównaniu z sezonem ubiegłym, podobnie jak w okresie ostatnich 10 tygodni, w Ryanairze najbardziej wzrosły ceny przelotów do Grecji – średnio o 204 złote. Mniej dynamiczne były zwyżki cen rejsów do Włoch i Bułgarii – o 131 i 78 złotych. Ceny przelotów na pozostałych kierunkach spadły, w tym do Hiszpanii – średnio o 48 złotych, a do Portugalii o 122 złote.

Przez dwa ostatnie lata ceny poruszały się dość ściśle według trajektorii obrazowanej na wykresie przez cienką linię, ale rozpoczęty w połowie lutego znaczny spadek cen spowodował, że ich przebieg całkowicie oderwał się od trajektorii z poprzedniego sezonu, co obrazuje znacznych rozmiarów zielone pole. Zasadniczą przyczyną tej zmiany sytuacji w ostatnich 12 tygodniach jest rozwój epidemii koronawirusa, a dodatkową wcześniejsze zwiększanie oferowania często poprzez zwiększanie liczby rejsów na funkcjonujących już w Wizz Air kierunkach turystycznych – czytamy w raporcie.

Optymizm wraca – ceny w górę Ostatnie energiczne zwyżki cen przelotów mogą mieć natomiast związek z wyraźnym powrotem ogólnego optymizmu związanego z rychłym odmrożeniem turystyki wyjazdowej i zapowiadanym nieodległym przywróceniem wielu rejsów, w tym na kierunkach turystycznych. Dotychczas były one wyjątkowo tanie, gdyż były traktowane jako oferta dość teoretyczna, która nie przynosiła przychodów. W momencie gdy pojawiło się zainteresowanie klientów, przewoźnicy zaczęli w szybkim tempie podnosić ceny, co może oznaczać generalnie wzrost cen w nadchodzących tygodniach.

W porównaniu z poprzednim sezonem ponownie najbardziej spadły ceny rejsów do Hiszpanii i Grecji – średnio o 593 i 248 złotych. Znaczna zniżka cen do Hiszpanii, jak zwykle miała w dużej mierze związek z dużym spadkiem cen rejsów na Teneryfę i Fuerteventurę z Katowic (na innych kierunkach hiszpańskich ceny spadły o 274 złote).

Znacznie mniejsze roczne spadki cen rejsów odnotowano na trasach portugalskich i bułgarskich – o 113 i 102 złote, a jeszcze mniejsze do Włoch – o 52 złote.

Według Traveldaty w związku z przedłużającą się epidemią koronawirusa coraz trudniejsza staje się sytuacja przewoźników lotniczych. Rządy przygotowują dla nich pakiety ratunkowe. Na przykład długie negocjacje przyniosły Lufthansie pewne sukcesy w postaci złagodzenia warunków pakietu pomocy za 9 miliardów euro.

Początkowo rząd Niemiec stawiał warunek przejęcia 25,1 procent akcji przewoźnika. Ostatecznie jednak uzgodniono, że będzie to jedynie 20 procent, a objęcie kolejnych 5 procent plus jedną akcję będzie możliwe jedynie w wypadku zagrożenia Lufthansy przejęciem przez inny podmiot.

Zachodnie działania powinny dać do myślenia polskim władzom. Tym bardziej, że właśnie wczoraj Komisja Europejska notyfikowała pierwszą część kwoty wsparcia, 10 mld z 25 mld złotych, dla polskich dużych przedsiębiorstw, czyli zatrudniających ponad 250 pracowników, które mocno ucierpiały z powodu skutków epidemii koronawirusa.