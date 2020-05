DER Touristik opowie, jak kraje szykują się na turystów

Agenci współpracujący z DER Touristik będą mogli dowiedzieć się, jak kraje przygotowują się do ponownego otwarcia się na turystykę podczas pięciu webinariów, które odbędą się w maju i w czerwcu – podaje niemiecki portal branży turystycznej Travel Talk.

Pierwszy, dotyczący Portugalii, planowany jest na 28 maja, kolejne będą poświęcone Grecji, Włochom, Chorwacji, Portugalii, Balearom i Wyspom Kanaryjskim. W czasie szkoleń będzie mowa o wytycznych wdrożonych przez rządy państw i regionów, co ma lepiej przygotować doradców na szczegółowe pytania klientów. Webinaria poprowadzi szefowa działu zarządzania kryzysowego i bezpieczeństwa w DER Touristik, Melanie Gerhardt, która opowie też o działaniach podejmowanych z myślą o ochronie klientów tego biura podróży.

Agenci będą mogli też wykorzystywać ulotki, by dokładnie przekazać turystom najważniejsze informacje związane z podróżą na wszystkich jej etapach, od przelotu, przez dojazd do hotelu i pobyt w nim, aż do powrotu. Koncern przygotuje również materiały dla klientów, na przykład wytyczne sanitarne.