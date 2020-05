Niemiecka pomoc zaburzy konkurencję na rynku podróży w Polsce?

Różnice w porównaniu z tygodniem wcześniejszym nie są jednak duże i mają na razie charakter jednorazowy, co nie daje jeszcze podstaw do wyciągania wniosków o pojawieniu się jakiś nowych trendów – wyjaśnia ekspert.

Skok optymizmu

Wydaje się – pisze autor opracowania – że relatywnie szybka poprawa nieco zaskoczyła in plus władze wielu krajów, w których turystyka odgrywa istotna rolę. Jeszcze niedawno bardzo ostrożnie wypowiadały się one o perspektywach i datach odmrażania międzynarodowego ruchu turystycznego. Ostatnie kilka tygodni regularnej poprawy sytuacji epidemicznej w dotychczas bardzo zainfekowanych krajach jak Włochy, a zwłaszcza Hiszpania, ale też w ważnych krajach źródłowych jak Niemcy, Austria, Szwajcaria, Holandia, Belgia, a nawet Francja zmieniły jednak wyraźnie tę sytuację.