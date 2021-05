Ceny w biurach podróży - siedem kierunków w górę, cztery w dół

Warto pamiętać – zwraca uwagę Traveldata – że niezależne czynniki powodowały, że koszty biur podróży były wyższe niż przed rokiem. Cena paliwa lotniczego wyniosła 2,52 zł za litr wobec zaledwie 1,38 zł za litr przed rokiem, co oznaczało wzrost o 82,6 procent. Z kolei w porównaniu do euro i amerykańskiego dolara złoty był silniejszy o 3,9 procent.

Jeśli zsumować efekt wywołany przez te dwa element, będzie się on zawierać w przedziale od 75 do 85 złotych.

Największe roczne spadki cen tym razem objęły wyjazdy do Egiptu i Turcji – średnie ceny były niższe o 183 i 171 złotych od tych sprzed roku. Mniejsza była skala przecen w wypadku Grecji, Bułgarii i Wysp Kanaryjskich – odpowiednio o 69, 53 i 33 złote. Traveldata oceniła też różnice cen wyjazdów do mniej odwiedzanych regionów i krajów. Zdecydowanie największe roczne zniżki cen wycieczek dotyczyły Hiszpanii kontynentalnej, Szarm el-Szejk, Maroka i Malty – o 400, 354, 336 i 334 złote.

W ubiegłym tygodniu najwięcej najtańszych ofert spędzenia wakacji w Egipcie oferowały TUI Poland (6 ofert) i Coral Travel (5), w Grecji była to Itaka (8) przed TUI Poland (7), Coralem Travel (6) i Rainbowem (5), a jeśli chodzi o Grecję to TUI Poland (9) i Itaka (8 ofert). Najtańszy wypoczynek w Turcji najczęściej oferowały Coral Travel (8) i TUI Poland (7 ofert), w Tunezji najwięcej atrakcyjnych ofert miały Coral Travel (5) i TUI Poland (3), a w Bułgarii TUI Poland (3) i Best Reisen (2 oferty) – wymieniają autorzy raportu.

Na pozostałych kierunkach odnotowano znaczny 113-złotowy wzrost średniej ceny, co mocno zbliżyło ją do poziomu notowanego w zeszłym sezonie. Jest wysoce prawdopodobne, że podobnie jak na kierunkach kanaryjskich bieżące ceny już niedługo przekroczą ich wartości z sezonu lato 2020.

Na pozostałych kierunkach po wielotygodniowym okresie względnej stabilizacji ceny przelotów i trzech z rzędu spadkach (z 817 do 675) nastąpiła ich na razie nieduża zwyżka do 690 złotych. W jeszcze większym stopniu wzrosła zeszłoroczna baza cen, co spowodowało zbliżenie się obu przebiegów cen do siebie, a ich różnica zmalała na razie do 138 złotych (poprzednio 311 złotych).