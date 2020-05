Niemieccy agenci turystyczni nadal w złym nastroju

Agenci są też pesymistycznie nastawieni do przyszłości. 1,6 procent pytanych oczekuje, że popyt wzrośnie w ciągu najbliższego półrocza, dla porównania w kwietniu liczyło na to 0,8 procent pytanych. Jednocześnie 1,6 procent uważa, że w przyszłości zainteresowanie wyjazdami będzie takie jak przed rokiem. Także przy tym pytaniu widać poprawę – w kwietniu takiej odpowiedzi na nie udzieliło 0,8 procent osób. To oznacza jednak, że 96,9 procent respondentów jest przekonanych, że sprzedaż w najbliższych sześciu miesiącach będzie mniejsza niż przed rokiem. Odnosząc się do wysokości zarobków, 0,8 procent pytanych oczekuje poprawy, a 99,2 procent twierdzi, że będzie gorzej.