Niemiecki rząd ręczy za vouchery

DRV (Deutscher ReiseVerband, odpowiednik Polskiej Izby Turystyki) skrytykował propozycję rządową, podkreślając, że dziś zostało przyjęte to, co już od dawna jest praktykowane. Jedyna różnica polega na tym, że vouchery będą zabezpieczone na wypadek ogłoszenia niewypłacalności przez touroperatora. Zdaniem prezesa DRV Norberta Fiebiga to tylko pozorne działanie, które nie rozwiązuje problemów branży. Klienci nie są zainteresowani voucherami, a kasy organizatorów są puste. Tymczasem żądania zwrotu pieniędzy opiewają na łączną sumę 6 miliardów euro.

DRV od tygodni wzywa rząd do podjęcia działań zabezpieczających płynność finansową firm, ale wygląda na to, że politycy nie mają żadnego planu. DRV apeluje, by program dobrowolnych voucherów został uzupełniony o fundusz kredytowy, z którego agenci mogliby otrzymać prowizje za anulowane wycieczki, a touroperatorzy zwrócić klientom pieniądze. Później przedsiębiorcy oddawaliby stopniowo te środki, dlatego budżet państwa by na tym nie ucierpiał.