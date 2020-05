Im bliżej wakacji, tym ceny w biurach podróży wyższe

Trzeci tydzień z rzędu rosły ceny wyjazdów w biurach podróży. Najbardziej drożały wakacje w Portugalii, o 248 złotych, na Majorce, o 233 złote i na Wyspach Kanaryjskich – o 99 złotych.

W minionym tygodniu średnia cena dla wycieczek z wylotami między 3 i 9 sierpnia wzrosła o 35 złotych. To oznacza, że średnia rosła już trzeci tydzień z rzędu. W poprzednich notowaniach było to bowiem 10 i 21 złotych, choć w trzech zestawieniach wcześniejszych cena spadała kolejno o 11, 4 i 11 złotych – podaje w najnowszym raporcie z cen w biurach podróży Instytut Badań Rynku Turystycznego Traveldata. Poniżej dalsza część artykułu

Największe zwyżki cen w minionym tygodniu wystąpiły w wypadku wyjazdów na Gran Canarię, o 274 złote, do Portugalii, o 248 złotych, i na Majorkę – o 233 złote – czytamy w podsumowaniu.

Największy spadek średnich cen Traveldata odnotowała w wypadku wakacji w Turcji Egejskiej – o 83 złote, a w nieco mniejszym stopniu na Cyprze i Fuerteventurze – o 72 i 56 złotych.

Zmiany średnich cen w ostatnim tygodniu obrazuje mapa, a ich przebieg w tym sezonie na najważniejszych kierunkach przedstawiony jest na wykresie zamieszczonym poniżej.

Pierwszy tydzień kwietnia przyniósł w odniesieniu do badanych wylotów z 3-9 sierpnia niezbyt duże zmiany cen. Jedynym kierunkiem, w wypadku którego ceny spadły była Turcja, a zmiana wyniosła 30 złotych. Na pozostałe wyjazdy ceny rosły, albo nieznacznie, jak w wypadku wycieczek w Grecji i w Egipcie, czyli o 5 i 9 złotych, lub umiarkowanie, jak w Bułgarii, w wypadku której podniosły się średnio o 32 złote. Zdecydowanie najbardziej zdrożały wakacje na Wyspach Kanaryjskich – o 99 złotych, do czego przyczyniły się duże zwyżki cen podróży na Gran Canarię i Teneryfę.

Rok do roku – kolejny spadek Licząc rok do roku, to w ostatnim tygodniu średnia cena wyjazdu w szczycie sezonu letniego (pierwszy tydzień sierpnia) średnia była niższa od średniej z poprzedniego sezonu o 41 złotych. Był to dopiero piąty roczny spadek cen w tym sezonie, największy odnotowano przed tygodniem i było to 70 złotych. Największy zaś wzrost miał miejsce 22 tygodnie temu i wyniósł 224 złote.

W ostatnim tygodniu największy spadek cen, licząc rok do roku, trzeci raz odnotowano w wypadku podróży na Cypr, tym razem o 514 złotych. Mniejsze odnotowano natomiast na Korfu i na Maltę – odpowiednio o 340 i 327 złotych.

Największy roczny wzrost cen zanotowała Portugalia, 209 złotych, ponownie Szarm el-Szejk, 199 złotych, i półwysep Chalcydycki – o 134 złote.

Zewnętrzne czynniki, jak cena paliwa i relacja złotego do euro i dolara, były korzystne dla organizatorów wyjazdów – opisują autorzy rapoertu. Dlaczego? Cena paliwa lotniczego wyniosła bowiem w ostatnim tygodniu zaledwie 1,30 złotych za litr, czyli była o 52,6 procent mniejsza. Jednocześnie złoty pozostawał zdecydowanie słabszy, a konkretnie tracił on 7 procent, licząc rok do roku. Sumaryczny wpływ tych czynników na średnią zmianę kosztów cen wycieczek zawierał się w przedziale od minus 55 do minus 65 złotych.

„W minionym tygodniu ponownie mieliśmy do czynienia z sytuacją, gdy największe roczne wzrosty cen wśród głównych kierunków miały miejsce w Egipcie i w Turcji – o 106 i 77 złotych . Na pozostałych kierunkach roczne porównania cen ukazywały zniżki. Nieznaczny rozmiar przybrały one na Wyspach Kanaryjskich – o średnio zaledwie 3 złote, większy w Bułgarii – o średnio 25 złotych, a zdecydowanie największy w Grecji– o średnio 166 złotych” – piszą autorzy raportu.

W wypadku mniej popularnych kierunków zdecydowanie największe zwyżki średnich cen w ujęciu rocznym Traveldata zanotowała tym razem w Portugalii, w której ceny wzrosły o średnio 209 złotych, wyraźnie zaś mniejsze w Tunezji i na Majorce – o 72 i 44 złote.

Pozostałe kierunki taniały w stosunku do tego co było rok wcześniej. W najmniejszej skali zmniejszyły się ceny wakacji w Maroku – o 79 złotych, istotnie większe były roczne zniżki cen wycieczek do Albanii – o średnio 152 złote, a największe rozmiary przybrały na Malcie i na Cyprze, gdzie były o 327 i 514 złotych poniżej średnich cen sprzed roku.

Z perspektywy dwóch sezonów liczonych łącznie (czyli wobec sezonu 2018 dla wylotów w pierwszym tygodniu sierpnia) nadal zdecydowanie najbardziej zwyżkowały średnie ceny wycieczek do Egiptu – o średnio 411 złotych. W mniejszej skali drożały w tym ujęciu wycieczki do Tunezji i Turcji – o średnio 163 i 157 złotych, a w zupełnie symbolicznej do Bułgarii – o średnio 7 złotych.

W niedużym stopniu spadły średnie ceny wyjazdów do Grecji – o 23 złotych, pomimo zaś znaczącego wzrostu cen bieżących na ostatniej pozycji znów znalazły się Wyspy Kanaryjskie, gdzie średnie ceny wobec sytuacji sprzed dwóch lat obniżyły się średnio o 103 złotych, do czego przyczynił się głównie ubiegłoroczny ich spadek, który wyniósł 100 złotych.

Wśród mniej masowych kierunków największe wzrosty cen w ujęciu dwuletnim wystąpiły w Portugalii i Maroku – o 222 i 155 złotych. Znacznie mniejszy był wzrost cen na Majorce – o 42 złote, zaś na pozostałych kierunkach ceny spadły, w tym w relatywnie umiarkowanej skali w Albanii – o 111 złotych, w znaczącej na Cyprze – o 201 złotych, a w największej na Malcie – o 538 złotych – podaje raport.

ETI i Exim liderami obniżek W rocznych porównaniach średnich cen wycieczek w największym stopniu obniżyły ceny ETI i Exim Tours – o 610 i 354 złotych. Zdecydowanie tańsze niż przed rokiem były również oferty Itaki i Grecosa – o 175 i 160 złotych, a także TUI Poland – o 125 złotych.

W pozostałych biurach ceny są mniejsze niż przed rokiem (Coral Travel – o 55 złotych) lub najczęściej wyższe od 30 do 380 złotych.

W liczbie najniższych cen wycieczek, czyli na pierwszym lub drugim miejscu w wypadku 24 kierunków sezonu letniego i w trzech kategoriach hoteli, na pozycji lidera ponownie znalazła się Itaka z liczbą 34 ofert. Wyprzedził on Exim Tours (26) i Coral Travel (24).

Najwięcej najtańszych ofert wakacje w Egipcie proponowały w zeszłym tygodniu Coral Travel (5 ofert) i ETI (4), do Grecji Itaka (14), Coral Travel (9) i Grecos (5), na Wyspy Kanaryjskie Itaka (7) i Rainbow (4), do Turcji Coral Travel (6) i Itaka (4), do Tunezji Exim Tours (4) i Coral Travel (3), a do Bułgarii TUI Poland i Exim Tours (po 3 oferty).

W porównaniu z tym samym okresem sprzed roku Exim Tours wzmocnił swoją pozycję ofertową w Egipcie, na Wyspach Kanaryjskich i w Bułgarii, Itaka w Grecji, na Wyspach Kanaryjskich i w Turcji, a Coral Travel w Grecji i Turcji.

W ostatniej części raportu Traveldata przedstawiamy zestawienie biur podróży, które w ostatnim tygodniu po przekrojowo najkorzystniejszych cenach oferowały klientom imprezy turystyczne.

Z powodu niezbyt dużych zmian cen w ostatnim tygodniu w poszczególnych biurach skład pierwszej ich szóstki pozostał taki sam. Kolejność biur pozostała podobna za wyjątkiem awansu Itaki z pozycji 5 na 4, która w ten sposób wysunęła się przed TUI Poland.