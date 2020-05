Niemiecka turystyka młodzieżowa woła o pomoc

Tylko z powodu odwołania wycieczek szkolnych do końca roku gestorzy bazy noclegowej w Niemczech stracą 550 milionów euro, a touroperatorzy nawet 180 milionów euro. Branża potrzebuje szybkiego wsparcia od rządu, ale też od klientów.

Z wyliczeń BundesForum Kinder- und Jugendreisen, niemieckiego stowarzyszenia organizacji i firm zajmujących się turystyką dzieci i młodzieży, wynika, że tylko z powodu odwołania do końca roku wycieczek szkolnych dla ponad miliona uczestników gestorzy bazy hotelowej (domów przyjaciół przyrody, obiektów przykościelnych i internatów) stracą 550 milionów euro. Z kolei touroperatorzy liczą się ze spadkiem przychodów do 180 milionów euro. Poniżej dalsza część artykułu

Do tego dochodzi groźba zwolnień, a według BundesForum każde miejsce w obiekcie zakwaterowania tworzy pośrednio dwa kolejne. To oznacza, że dzięki turystyce szkolnej i młodzieżowej w Niemczech pracuje około 550 tysięcy osób. Organizacja twierdzi, że dotąd rząd nie udzielił żadnego wsparcia firmom, które się w niej specjalizują, a wielu z nich grozi bankructwo. Same obiekty zakwaterowania potrzebują około 740 milionów euro, żeby przeżyć.

Zrzeszenie turystyki młodzieżowej Reisenetz przypomina, że Ministerstwa Kultury i Oświaty landów zakazały organizacji wycieczek szkolnych. Instytucja zgadza się wprawdzie z argumentami stojącymi za tą decyzją, ale podkreśla jednocześnie, że kryzys przeżyje tylko niewielu touroperatorów i usługodawców. Większość pracuje na niskich marżach, by umożliwić wypoczynek jak największej liczbie dzieci, więc nie mają oszczędności.

To sprawia, że trudno im uzyskać pożyczki, ponieważ nie mają zdolności kredytowej. Reisenetz zwraca też uwagę, że firmy ustalają koszty rezygnacji na bardzo niskim poziomie, żeby ograniczyć odpowiedzialność nauczycieli, którzy zgłaszają klasy na wycieczki. W tej chwili wiele szkół odwołuje wyjazdy do końca roku, przy czym nie ma przepisów, które by ich jednoznacznie zabraniały – gdyby takowe istniały, sytuacja byłaby zgoła inna.

Zrzeszenie szacuje, że kryzys przetrwa jedynie jedna trzecia firm z sektora turystyki szkolnej i młodzieżowej. To może oznaczać, że nie będzie można zorganizować kilkudniowych wycieczek szkolnych dla około 800 tysięcy dzieci z prawie 2 milionów, które rocznie jeżdżą na takie imprezy. Co więcej, ceny wzrosną, przez co wiele osób nie będzie mogło sobie pozwolić na wysłanie dziecka na wyjazd z klasą.

Reisenetz zwraca się do rodziców, nauczycieli, instruktorów i władz oświatowych oraz Ministerstw Kultury i Oświaty landów, by zaakceptowali koszty rezygnacji przedstawione przez touroperatorów, obiekty zakwaterowania i usługodawców realizujących programy wycieczek w wysokości co najmniej 30 do 50 procent pierwotnej ceny wyjazdu. To pozwoli pokryć faktyczne koszty związane z odwołaniem imprez. Organy odpowiedzialne za szkolnictwo powinny przejąć to obciążenie i zwrócić pieniądze szkołom lub ewentualnie rodzicom. Jak podkreśla Reisenetz, informacje, że szkoły nie powinny akceptować kosztów rezygnacji tak jak landy, są fatalne w skutkach.

Organizacja prosi, by w miarę możliwości nie odwoływać wycieczek, tylko przekładać je na inny termin, a także by pokryć koszty odwołania wyjazdów, które miały się odbyć w okresie ograniczeń podróży w Niemczech i Europie, czyli w marcu i kwietniu. Z powodu tych restrykcji przedsiębiorstwa poniosły olbrzymie straty, bo zgodnie z przepisami musiały je anulować bezkosztowo. Reisenetz apeluje, by nie rezygnować już teraz z wycieczek szkolnych, które mają się odbyć dopiero po wakacjach letnich – w wielu landach takie praktyki są już stosowane. Na koniec dodaje, że po kryzysie ceny wyjazdów wzrosną, dlatego trzeba zmienić rekomendacje szkół mówiące, że że maksymalna cena od osoby nie może przekroczyć 250-300 euro.

Z badań Ministerstwa Gospodarki wynika, że rocznie z wyjazdów zorganizowanych korzysta 14,4 miliona dzieci i młodzieży.