Kolonie w małych grupach i tylko dla zdrowych dzieci

Portal Money.pl ujawnił długo wyczekiwane wytyczne Głównego Inspektoratu Sanitarnego i Ministerstwa Zdrowia, których tego lata będą musieli przestrzegać organizatorzy wypoczynku dla dzieci. Mają one jeszcze dziś trafić do Ministerstwa Rozwoju, a ono przekaże je przedsiębiorcom.

Jak podaje serwis, w zorganizowanym wyjeździe będą mogły uczestniczyć tylko zdrowe dzieci, które wcześniej nie miały kontaktu z osobami odbywającymi kwarantannę lub podejrzanymi o zakażenie koronawirusem. Ponadto rodzice będą musieli dostarczyć organizatorowi pisemne oświadczenie o stanie ich zdrowia. Dziecko z objawami choroby rodzice będą musieli natychmiast zabrać do domu.

Z kolei organizator będzie musiał zatrudnić pielęgniarkę i wyznaczyć osobę do mierzenia temperatury dzieciom i opiekunom. Będzie też musiał zapewnić im „indywidualne środki ochrony osobistej” – będą to maski dla dzieci oraz maski lub przyłbice, jednorazowe rękawiczki i nieprzemakalne fartuchy z długim rękawem dla personelu. Organizator będzie też musiał przeszkolić opiekunów z procedur bezpieczeństwa sanitarnego. W miarę możliwości nie powinien zatrudniać do prowadzenia zajęć osób, które mają więcej niż 60 lat.