Niemcy - zielona światło dla podróży. Rezerwacje rosną lawinowo

Nawet o ponad 1400 procent wzrosła liczba wyszukań noclegów po tym, jak minister gospodarki Niemiec stwierdził, że wkrótce Niemcy będą mogli podróżować.

Niemiecki rząd centralny i władze landów stwierdziły, że w tym roku wyjazdy urlopowe będą możliwe. Ogłosił to minister gospodarki Niemiec Petera Altmaiera, który stwierdził, że w kolejnych dniach i tygodniach obostrzenia będą luzowane. Nadal jednak tylko w poszczególnych landach. Będzie między innymi dopuszczone otwarcie ogródków gastronomicznych. Za kilka tygodni będą mogły się także otworzyć hotele, pensjonaty i mieszkania wakacyjne. Poniżej dalsza część artykułu

Z kolei premier Bawarii Markus Söder zezwolił w swoim landzie na uruchomienie na Zielone Świątki hoteli, schronisk młodzieżowych i kempingów w regionach z niskimi wskaźnikami epidemicznymi. W dalszym ciągu obowiązuje zasada, że przy wzroście liczby zachorowań powyżej 100 na 100 tysięcy mieszkańców, przywracane są obostrzenia ustanowione przez rząd Angeli Merkel. Poniżej tej wartości o tym, co wolno, a czego nie wolno, decydują władze landów.

Po tych wypowiedziach w biurach podróży rozdzwoniły się telefony, a portale rezerwacyjne zanotowały olbrzymi wzrost wyszukań – pisze „Wirtschaftswoche” w elektronicznym wydaniu.

Rosnący popyt potwierdza szef sieci biur agencyjnych Lufthansa City Center Markus Orth. – Od soboty telefony są rozgrzane do czerwoności – twierdzi i dodaje, że coraz więcej osób umawia się na rozmowę z doradcą.

W podobnym tonie wypowiada się TUI. – Klienci pytają o oferty do wszystkich miejsc, do których podróżowanie jest możliwe – mówi rzecznik touroperatora. Najczęściej chcą wyjechać na Baleary, ale też do Grecji – część lotów do tego kraju jest już w całości wyprzedana.

Znaczący wzrost zainteresowania wyjazdami obserwuje też portal rezerwacyjny HomeToGo. Podczas gdy pod koniec marca jeszcze mało kto szukał wyjazdów na lato i Zielone Świątki, w ostatnich dwóch tygodniach sytuacja zmieniła się diametralnie. Prawie przy wszystkich europejskich kierunkach turystycznych widać, że wyszukań jest co najmniej dwa razy tyle, co przed rokiem.

Co prawda portal specjalizuje się w wynajmowaniu domów i mieszkań wakacyjnych, ale zainteresowanie poszczególnymi kierunkami odzwierciedla trend panujący na całym rynku. Chodzi o to, że w biurach podróże krajowe nie są tak bardzo widoczne, bo z reguły stanowią mniejszą część sprzedaży. Gros klientów rezerwuje pobyty bezpośrednio w hotelach czy apartamentach. Co więcej, ta grupa klientów zazwyczaj szybciej reaguje na zmiany trendów rynkowych w porównaniu z osobami zamawiającymi wycieczki zorganizowane.

Z analizy HomeToGo wynika, że na Zielone Świątki najwięcej ludzi chce wyjechać nad Morze Północne lub Bałtyckie. Szczególnie zainteresowani są Zatoką Lubecką – tam wzrost liczby wyszukań dochodzi do 700 procent (porównanie kwietnia do marca 2021 roku). W wypadku Bawarii jest to prawie 500 procent, ale największą zmianę na plus widać w wypadku Holandii – wynosi ona 1425 procent.

Z kolei na lato turyści najbardziej interesują się Bretanią (plus 154 procent kwiecień do marca), Holandią (plus 150 procent), Francją (plus 138 procent), Austrią (plus 115 procent), Toskanią (plus 108 procent) i Majorką (plus 107 procent).

TUI przyznaje, że jeszcze nieco poniżej oczekiwań wypada Austria, ale to może się jeszcze zmienić. Hotele otworzą się tam bowiem 19 maja. Jak mówią przedstawiciele tamtejszego stowarzyszenia hotelarzy, rezerwacje obejmują głównie regiony wiejskie, przede wszystkim w Karyntii (pobyty nad jeziorami) i Salzkammergut w Tyrolu. Gorzej sytuacja przedstawia się w miastach takich jak Salzburg czy Wiedeń.

Stowarzyszenie ocenia, że w tym roku na początku lata większość gości będą stanowić sami Austriacy. Zazwyczaj trzy czwarte klientów przyjeżdżało z zagranicy.