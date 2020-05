TUI tnie koszty i zwalnia pracowników

Z podsumowania pierwszych pięciu miesięcy bieżącego roku rozliczeniowego wynika, że obrót Grupy TUI wzrósł o 6 procent do 6 miliardów euro, licząc rok do roku, a zysk operacyjny zwiększył się o 21 procent i wyniósł -240 milionów euro. Firma notuje też dobre wyniki z przedsprzedaży lata 2021, ze 114-procentowym wzrostem. Także wypełnienie statków TUI Cruises na przyszły rok utrzymuje się na zwykłym poziomie.

TUI otworzy w najbliższych dniach swoje pierwsze hotele na wyspie Sylt i w Meklemburgii-Pomorzu Przednim, deklaruje też, że jest przygotowany do wznowienia działalności nie tylko w Niemczech, ale i w całej Europie. Joussen podkreśla, że w dzisiejszych czasach podróże zorganizowane są bardzo atrakcyjne – touroperator daje opiekę na miejscu, a w szczególnych sytuacjach gwarantuje powrót do domu. Zdaniem prezesa, choć sezon zacznie się później, może potrwać dłużej. – W 2020 roku „wynajdziemy” urlop na nowo, pojawią się nowe kierunki, nowe terminy wyjazdów, nowe oferty na miejscu i więcej rozwiązań cyfrowych – zapowiada.

Koncern pozyskał kredyt pomostowy z Krajowego Banku Rozwoju w wysokości 1,8 miliarda euro. Pieniądze te mają pomóc zwalczyć ekonomiczne skutki pandemii. Ponieważ trzeba je będzie szybko spłacić, niezbędne będzie wdrożenie programu oszczędnościowego. To oznacza, że przejście od tradycyjnego do cyfrowego przedsiębiorstwa przyspieszy.

– TUI ma wyjść z kryzysu wzmocniony. Ale to będzie już inny TUI, działający w innym otoczeniu rynkowym niż przed pandemią. To wymaga podjęcia kroków w obszarze inwestycji, kosztów, skali działania i naszej obecności na całym świecie. Musimy się uszczuplić, stać się bardziej efektywni, szybsi i bardziej cyfrowi – wymienia prezes. Odnosząc się do tej ostatniej kwestii, mówi, że szczególnie ważna będzie rozbudowa platform cyfrowych na nowych rynkach i w obszarze usług dodatkowych w regionach turystycznych. Cięcie kosztów o 30 procent oznacza natomiast, że w skali całego koncernu pracę straci 8 tysięcy osób – te miejsca nie będą obsadzone lub przywrócone. Takie działania są niezbędne, by powrócić do sytuacji z poprzednich lat.