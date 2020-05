Traveldata: Itaka liderem niskich cen

Zarazem cena paliwa lotniczego wyniosła w ubiegłym tygodniu 1,17 złotych za litr, była zatem tańsza niż rok wcześniej o 57,3 procent, a złoty był słabszy o 7,3 procent, licząc rok do roku, w stosunku do dolara i euro. Razem spowodowało to, że koszty organizatorów wyjazdów były mniejsze o 65 – 75 złotych.

W wypadku mniej popularnych kierunków jedyne zwyżki średnich cen w ujęciu rocznym tym razem miały miejsce odnośnie Tunezji i Maroka, o 98 i 97 złotych. Pozostałe miały ceny niższe niż przed rokiem. W niedużej skali zmniejszyły się ceny w Portugalii – o 19 złotych, istotnie większe były roczne zniżki cen wycieczek na Majorkę i do Albanii – o średnio 126 i 139 złotych, zaś w zdecydowanie największe na Malcie i na Cyprze, gdzie były one o 290 i 379 złotych poniżej średnich cen sprzed roku.

W rocznych porównaniach średnich cen wycieczek u dużych i średnich organizatorów, widać, że w największym stopniu obniżyły się ceny ETI i Exim Tours – o 660 i 395 złotych. W tym pierwszym biurze – podobnie jak przed tygodniem i dwoma tygodniami – było to skutkiem bardzo dużych zniżek średnich cen ofertowych wycieczek na wszystkich kierunkach egipskich, a zwłaszcza do Hurghady i na Synaj. Tak duża zniżka średnich cen wynika nie tyle z bezpośrednich redukcji, ile z usunięcia z oferty kosztownych hoteli i pozostawieniu w niej jedynie obiektów wycenianych bardzo atrakcyjnie.

Najwięcej najtańszych wyjazdów do Egiptu proponowały Exim Tours, Coral Travel (po 5 ofert) i ETI (4 oferty), do Grecji Itaka (12), Coral Travel (9) i Grecos (5), na Wyspy Kanaryjskie TUI Poland (8) i Itaka (6), do Turcji Coral Travel (6) i Itaka (4), do Tunezji Exim Tours (6) i Coral Travel (3), a do Bułgarii TUI Poland i Exim Tours (po 3 oferty).