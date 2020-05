TUI chce płacić hotelom w ratach

Grupa TUI proponuje hiszpańskim hotelarzom, że faktury za pobyty klientów zrealizowane zimą tego roku opłaci w kilku ratach. 75 procent należności otrzymają dopiero po kryzysie.

W liście do partnerów hotelowych w Hiszpanii Grupa TUI przedstawiła nowy harmonogram płatności faktur za pobyty klientów zrealizowane w styczniu, lutym i marcu tego roku – donosi brytyjski portal branży turystycznej Travel Talk. Poniżej dalsza część artykułu

Prezes stowarzyszenia hotelarzy z Teneryfy i organizacji branżowej CEHAT zrzeszającej hotele i biura podróży, Jorge Marichal González, prosi, by TUI okazał więcej zrozumienia. – Wiemy, że to trudna sytuacja dla wszystkich, ale touroperatorzy muszą zrozumieć, że hotelarze są w trudnym położeniu. Niektórzy mogą zbankrutować – podkreśla. Część obiektów współpracuje tylko z TUI, co stawia je w jeszcze gorszej sytuacji.

González tłumaczy, że większe i silniejsze firmy powinny pamiętać, że mniejsze hotele, które pracują na zasadach gwarancyjnych i sprzedają swoje pokoje na wyłączność, są w bardzo złej sytuacji. Zdaniem prezesa to mało prawdopodobne, by hotelarze otrzymali pomoc od rządu. – Prosimy tylko o pieniądze, które TUI jest nam winny – podkreśla.

O wspomnianym liście wcześniej napisał hiszpański portal branży turystycznej Tourinews, a w swoim artykule przedstawił dokładny harmonogram spłaty zaległych płatności. Pierwsza transza w wysokości 25 procent ma być zrealizowana 10 dni po podpisaniu nowego porozumienia. Kolejne 25 procent TUI przekaże miesiąc po ogłoszeniu, że podróże do regionu, w którym znajduje się hotel, są możliwe, co oznacza, że klienci mogą tam przyjeżdżać. Trzecią ratę, również w wysokości 25 procent. TUI spłaci 10 dni po rozpoczęciu działalności, a czwarta, 25 procent, trzy miesiące po otwarciu kierunku.

Według hiszpańskiego portalu hotelarze zastanawiają się, czy mogą rozwiązać problem na drodze prawnej. TUI miał ich poinformować, że nowe warunki nie podlegają negocjacjom i są takie same dla wszystkich partnerów hotelowych.

TUI stwierdził w oświadczeniu, że nie będzie komentować polityki rozliczania się ze swoimi dostawcami, jednocześnie podkreślił, że od wielu lat jego współpraca z partnerami układa się bardzo dobrze, nawet w obecnych, nieprzewidywalnych czasach.

„TUI wpłacił znaczące sumy hotelarzom w ramach przedpłat na sezon letni 2020, jesteśmy w bliskim kontakcie z nimi i przygotowujemy się do wznowienia działalności operacyjnej, kiedy będzie można znów zacząć podróżować” – informuje touroperator. Firma podkreśla, że wypracowuje wewnętrzne procedury, by przygotować się na powrót do normalności, kiedy to tylko będzie możliwe. „Jesteśmy przekonani, że jak tylko ograniczenia zostaną zniesione, wspólnie z naszymi partnerami będziemy mogli zaoferować naszym klientom najlepszy możliwy produkt” – pisze koncern.

TUI nie jest jedyną firmą, która próbuje obniżyć koszty. Travel Weekly przypomina, że dnata (firma obsługująca między innymi podróże służbowe) również napisał do swoich partnerów z informacją o wydłużeniu terminów płatności, co w praktyce oznacza, że hotele otrzymają pieniądze do 120 dni po zakończonym pobycie klienta.

Travco, egipska firma kontraktująca hotele i realizująca usługi transportowe, wystosowała list, w którym prosi o jednorazową redukcję wszystkich zaległych faktur o połowę. Tourinews przypomina natomiast, że w marcu o zawieszeniu płatności za pobyty zrealizowane w styczniu, lutym i marcu poinformowała niemiecka Grupa FTI, a brytyjski touroperator i linia lotnicza Jet2 ogłosiły publicznie, że nie będą kontraktować hoteli na zasadzie gwarancji.