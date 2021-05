TUI: Sprzedaż wycieczek przyspiesza. "Patrzymy na lato z nadzieją"

W pierwszych sześciu miesiącach tego roku rozliczeniowego obrót Grupy TUI wyniósł 716 milionów euro – rok temu było to 6,6 miliarda euro. W segmencie obejmującym touroperatorów („Linie lotnicze i rynki”) obrót wyniósł do 599 milionów euro (przed rokiem 5,472 miliarda euro), w segmencie hoteli było to 83,9 miliona euro (przed rokiem 300 milionów euro), a w segmencie usług dodatkowych (TUI Musement, który zajmuje się obsługą gości w wakacyjnych miejscach, w tym m.in. sprzedażą wycieczek fakultatywnych i biletów do atrakcji, na wydarzenia kulturalne i sportowe) do 18,6 miliona euro (przed rokiem 300 milionów). Przychody w segmencie rejsów wyniosły 1,5 miliona euro (przed rokiem 481,6 miliona).