Corendon oferuje wakacje bez Covid-19

Każdy z pasażerów Corendona tuż przed wylotem zostanie przetestowany, czy nie jest zarażony koronawirusem. Testy, którym będą musieli poddać się wszyscy, także dzieci (koszt to dodatkowe 50 euro) mają być przeprowadzane w budynku Corendon City Hotel, niedaleko lotniska Schiphol, który został zmieniony w centrum pobierania próbek. Następnie klienci będą przewiezieni specjalnym autokarem na lotnisko tak, aby nie zetknęli się z nikim spoza ich grupy. Również podczas rejestrowania się przed wylotem, przejścia do samolotu, samego rejsu, przejazdu do hotelu na miejscu i pobytu w hotelu z zagwarantowanym wyżywieniem „wszystko w cenie”, będą pod opieką pracowników touroperatora i przewoźnika wolnych od koronawirusa.

— Chcemy, aby nasi klienci mogli się przemieszczać się bez jakichkolwiek ograniczeń i zagwarantujemy to od 26 czerwca. Podczas samego lotu i już na miejscu w hotelu będą mogli odpoczywać, a my będziemy ich rozpieszczać, tak jakby nic niedobrego się nie wydarzyło. Jedynym ograniczeniem będzie to, że nie będą mogli wychodzić poza teren naszego ośrodka. Ale to nie jest duży kłopot, bo najczęściej i tak go nie opuszczają – oferujemy bowiem wiele atrakcji na miejscu w tym wyżywienie i animacje — wyjaśnia van der Heijden.