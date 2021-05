W biurach podróży czuć już wakacje – ceny ruszyły w górę

Maroko, Cypr, Dżerba, Turcja i Egipt to kierunki, które podrożały w ostatnim tygodniu najbardziej. Nadal jednak średnia cena wycieczki z biurem podróży w szczycie wakacji była niższa niż przed rokiem o 100 złotych.

W ostatnim tygodniu średnia cena wycieczki z wylotem między 2 i 8 sierpnia 2021 roku wzrosła o 77 złotych – informuje Instytut Badań Rynku Turystycznego Traveldata w najnowszym raporcie z badania cen w biurach podróży. Poniżej dalsza część artykułu

To wyraźny skok, w poprzednich tygodniach ceny były dosyć stabilne. Zmiany nie przekraczały 25 złotych.

Największe zwyżki odnotowano w wypadku Maroka, o 251 złotych, a także Cypru i na Dżerby.

Z kolei największy spadek cen wycieczek wystąpił w wypadku ofert wakacji w Kalabrii i wyniósł 27 złotych. Tylko minimalne zniżki miały jeszcze miejsce w ofertach wypoczynku na Fuerteventurze i na Sardynii – o 7 i 2 złote.

Zmiany cen wycieczek w ostatnim tygodniu ilustruje mapa, a ich przebieg w tym sezonie na najważniejszych kierunkach przedstawiony jest na zamieszczonym poniżej wykresie.

W minionym tygodniu wśród wiodących kierunków wyjazdów wypoczynkowych Polaków ceny wycieczek dla wylotów w dniach 2-8 sierpnia 2021, czyli sprzedawanych z dużym wyprzedzeniem zdecydowanie wzrosły – komentuje Traveldata.

Największe wzrosty odnotowała w wypadku Egiptu i Turcji – o 107 i 92 złotych. W mniejszym stopniu podniosły się ceny wycieczek do Grecji i Bułgarii – o 75 i 53 złote. Spadały na kierunkach kanaryjskich – o 31 złotych.

Taniej o 100 złotych niż przed rokiem Badanie cen imprez wobec cen sprzed roku dla wylotów w pierwszym tygodniu sierpnia 2021 pokazało, że średnia cena była niższa od średniej ceny z poprzedniego sezonu o 101 złotych.

To duża zmiana, ale nie rekordowa, ponieważ w ostatnich zestawieniach ceny były niższe od cen sprzed roku o 124, 162, 158, 166, 132, 176, 130, 136, 128, 68, 87, 68, 72, 46, 65, 66, 48 i 36 złotych.

Największe roczne spadki cen Traveldata odnotowała na Sardynii i na Costa de la Luz – o 586 i 501 złotych. Mniejsza zaś, lecz równie znacząca przecena miała miejsce w Kalabrii – o 349 złotych. Mniej znacząca była skala wzrostów cen wycieczek, z których największe odnotowano na Lanzarote – o 114 złote, a dużo mniejsze na wyspach Kos i Majorka – o średnio 85 i 73 złotych – relacjonują autorzy raportu.

Zbadali oni również wpływ cen paliwa lotniczego (ponoszonych według cen z okresu przed wylotem lub wcześniejszych z uwzględnieniem ewentualnego zabezpieczenia) i kursów dolara i euro na koszty organizatorów wyjazdów.

Cena paliwa lotniczego wyniosła 2,47 zł/litr wobec zaledwie 1,17 zł/litr przed rokiem, co oznacza roczny wzrost o 111,1 procent. W relacji z euro i amerykańskim dolarem złoty był silniejszy o około 1,8 procent.

Sumaryczny wpływ obu tych czynników na koszt wycieczek zawierał się w przybliżeniu w przedziale od 140 do 150 złotych.



Największy spadek średniej ceny wycieczek liczonej rok do roku tym razem dotyczył Turcji, była ona niższe o 159 złotych od ceny sprzed roku. Mniejsza była skala rocznych przecen w Bułgarii i Egipcie, o 71 i 41 złotych, a najmniejsza w Grecji i na Wyspach Kanaryjskich – o 27 i 13 złotych.

W wypadku mniej uczęszczanych kierunków zdecydowanie największa przecena, o 376 złotych, objęła Włochy i, o 377 złotych, Hiszpanię kontynentalną. W Maroku, na Cyprze i w Portugalii ceny zmalały średnio o 331, 254 i 203 złotych. Bardziej umiarkowane były spadki cen wyjazdów na Maltę i do Tunezji – o 154 i 108 złotych. A zupełnie minimalne w wypadku Albanii – o 14 złotych.

Jedynym kierunkiem, w którym ceny w ujęciu rocznym wzrosły była Majorka, a zmiana wyniosła 73 złote.

Sun & Fun obniżył najbardziej W rocznych porównaniach cen wycieczek, które odbywają się w szczycie sezonu letniego kolejny raz okazało się – czytamy w raporcie – że najbardziej obniżyły ceny Sun & Fun, Exim Tours i Rainbow – o 350, 270 i 265 złotych. Dużo, bo 160 złotych, opuścił też TUI Poland.

W mniejszej skali ceny zmalały w ujęciu rocznym w Primie Holiday, Best Reisen i Grecosie – o 70 i 35 i 5 złotych. U pozostałych organizatorów ceny wzrosły od 20 (Coral Travel) do 800 złotych.

W liczbie najniższych bieżących cen wycieczek, czyli na pierwszym lub drugim miejscu w wypadku 30 kierunków sezonu letniego w trzech kategoriach hoteli, pierwsze miejsce uzyskał TUI Poland z liczbą 49 ofert. Organizator ten wyprzedzał Itakę z liczbą 25 ofert i Corala Travel, który odnotowało również 25 takich ofert – wylicza Traveldata.

W ubiegłym tygodniu najwięcej najtańszych wyjazdów do Egiptu miały TUI Poland (7) i Exim Tours (6), do Grecji Rainbow, TUI Poland (po 7), Itaka (6), Grecos i Exim Tours (po 5), na Wyspy Kanaryjskie TUI Poland (9) Itaka (7), do Turcji Coral Travel (8) i TUI Poland (7), do Tunezji Coral Travel i TUI Poland (po 4), a do Bułgarii TUI Poland, Exim Tours i Best Reisen (po 2 oferty).

„Wobec okresu sprzed roku biuro TUI Poland umocniło swoją pozycję w Egipcie, Grecji, na Wyspach Kanaryjskich, w Tunezji i Turcji, biuro Itaka na Wyspach Kanaryjskich, a biuro Coral Travel w Egipcie, Tunezji i Turcji”.

Autorzy przedstawili też tabelę z biurami podróży, które w ostatnim tygodniu oferowały wyjazdy „po przekrojowo najkorzystniejszych cenach”. Skład pierwszej piątki organizatorów uległ istotnej zmianie wobec poprzedniego badania. Polegała ona na wejściu w jej skład Itaki na pozycję piątą, którą z kolei opuścił Rainbow. Zmiana ta wynikała z utrzymania poziomu cen wycieczek w pierwszym biurze oraz dość istotnej jej zwyżki w biurze drugim. Innymi zmianami były awanse o jedną pozycję biur Coral Travel (z 3 na 2) i Grecos (z 4 na 3) i spadek o dwie pozycje biura TUI Poland (z 2 na 4) – relacjonują autorzy opracowania.

Ryanair w górę, Wizz Air w dół Na koniec autorzy zamieszczają wyniki analizy cen biletów tanich linii lotniczych na przeloty do miejsc stricte turystycznych.

Na wykresach grubsza linia oznacza średnie ceny przelotów w szczycie sezonu letniego 2021 roku, a cieńsza rok wcześniej, czyli w sezonie letnim 2020. Zielone pole między nimi oznacza spadek średnich cen rok do roku, a czerwone ich wzrost.

W okresie poprzednich ośmiu tygodni – czytamy w opisie – ceny przelotów w Ryanairze na kierunkach kanaryjskich (obecnie jedynie Teneryfa z Warszawy i z Wrocławia) zniżkowały wpisując się tym samym w widoczny w dłuższym okresie spadkowy trend cen. W okresie przedostatnich dwóch tygodni został on jednak zahamowany, a w okresie ostatnich dwóch tygodni nastąpił już wzrost cen. Znacznie zmalała w tej sytuacji skala rocznych zniżek cen, która wynosiła 144 złotych i 12,0 procent (poprzednio 594 złotych i 39,9 procent).

Na pozostałych kierunkach odnotowano 23-złotowy wzrost średniej ceny przy dość znaczącej rocznej skali zniżek (113 złotych, czyli 16,2 procent), przy czym była ona jednak nieco mniejsza niż dwa tygodnie temu, gdy wyniosła 189 złotych i 25,2 procent.

W relacji z poprzednim sezonem kolejny raz w największym stopniu spadły średnie ceny przelotów do Grecji i Włoch – o średnio 234 i 171 złotych. Znacznie mniejsza była skala spadków cen na kierunkach hiszpańskich – o 35 złotych, zaś wzrosty cen przelotów odnotowano natomiast w Portugalii i w Bułgarii – o 19 i 93 złote.

Trasy kanaryjskie w Wizz Airze – ciągną opis autorzy opracowania – reprezentowane są obecnie przez cztery rejsy tygodniowo na Teneryfę – dwa z Katowic i dwa z Warszawy oraz jeden rejs na Fuerteventurę z Katowic. W okresie ostatnich dwóch tygodni ceny przelotów na tym kierunku pozostały w miarę stabilne (wzrost o zaledwie 6 złotych), ale z powodu znacznego obniżenia się bazy cen sprzed roku stały się one już zdecydowanie wyższe od średniej ceny zeszłorocznych, która wyniosła 783 złote. Ponieważ trend ich spadku był w zeszłym sezonie bardzo silny najprawdopodobniej wejdziemy w dłuższy okres, w którym bieżące ceny będą nadal istotnie przewyższały ich poziom z poprzedniego sezonu.

Na pozostałych kierunkach po wielotygodniowym okresie względnej stabilizacji ceny przelotów już trzeci raz z rzędu umiarkowanie spadły (z 725 do 675) i stały się one już zdecydowanie wyższe, czyli o 311 złotych i 53,9 procent od cen z ubiegłego sezonu. Podobnie do sytuacji na kierunkach kanaryjskich, także dla kierunków pozostałych powinniśmy notować przez dłuższy okres ceny znacząco wyższe od ubiegłorocznych.

W relacji z poprzednim sezonem najbardziej wzrosły ceny przelotów do Włoch i Bułgarii – o średnio 382 i 328 złotych. W znacznie mniejszym stopniu wzrosły ceny rejsów do Grecji i Portugalii – o 183 i 55 złote, natomiast istotnie obniżyły się ceny przelotów Hiszpanii – 339 złote.

W działaniach tanich przewoźników, ale i LOT-u widać coraz wyraźniej rozbudowę siatki połączeń i liczby lotów do regionów turystycznych. Spowodowało to zwiększenie oferowania przez obie tanie linie w sezonie lato 2021 o około 70-75 procent w porównaniu do sezonu lato 2019. Może to oznaczać stworzenie generalnego braku równowagi pomiędzy oferowaniem, a popytem ze strony turystów na wycieczki realizowane drogą lotniczą – komentuje Traveldata.