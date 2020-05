Traveldata: Skończyły się obniżki cen wakacji

Wakacje z biurem podróży w ciągu tygodnia podrożały średnio o 21 złotych. Najmocniej skoczyły ceny Lanzarote (220 złotych), Zakintos (198 złotych) i Fuerteventury (149 złotych) – pokazuje raport Traveldaty.

Jak czytamy w cotygodniowym raporcie z badania cen w biurach podróży przez Instytut Badania Rynku Turystycznego Traveldata, średnia cena wycieczki z wylotem między 3 i 9 sierpnia 2020 wzrosła w ostatnim tygodniu o 21 złotych. To znaczące odwrócenie tendencji, bo w trzech poprzednich zestawieniach cena spadała o 11, 4 i 11 złotych. Poniżej dalsza część artykułu

Największą nominalną zwyżkę ceny w minionym tygodniu Traveldata odnotowała w wypadku wyjazdów na Lanzarote – 220 złotych. W nieco mniejszym stopniu wrosły ceny wakacji na Zakintos i na Fuerteventurze – o 198 i 149 złotych.

Najbardziej spadła natomiast średnia cena podróży na Teneryfę – o 176 złotych. Wyraźnie łagodniej spadały ceny wycieczek do Maroka i Tunezji kontynentalnej – o 86 i 39 złotych.

Zmiany średnich cen w ostatnim tygodniu obrazuje mapa, a ich przebieg w tym sezonie przedstawia wykres poniżej.

Ostatni tydzień kwietnia przyniósł w wypadku najważniejszych kierunków w polskiej turystyce wyjazdowej zróżnicowane zmiany średnich cen wycieczek. Mogło to wynikać z faktu, że 30 kwietnia organizatorzy na jednych kierunkach skompletowali już typowe dla nowego miesiąca zwyżki cen wycieczek, a dla innych nie. Do tych pierwszych należały Grecja i Wyspy Kanaryjskie, gdzie ceny wzrosły o 74 i 64 złote, a na pozostałych wiodących kierunkach, czyli w Turcji, Egipcie i Bułgarii wzrost wyniósł jedynie 7, 7 i 2 złote.

Z tego powodu również ogólny średni wzrost cen wycieczek wyniósł tylko 21 złotych, czyli znacznie mniej niż w tym samym okresie w dwóch poprzednich latach – tak jak zaznaczono już wcześniej – ceny te rosły o 56 i 57 złotych.

Rok temu było drożej Jeśli chodzi o porównanie średnich cen z ostatniego tygodnia i sprzed roku, okazuje się, że tegoroczna była mniejsza o 47 złotych. Co ciekawe, był to dopiero trzeci, ale zarazem największy roczny spadek cen w tym sezonie, po tym jak przed dwoma tygodniami Traveldata zanotowała spadek o 30 złotych.

W ostatnim tygodniu największy średni roczny wzrost cen obejmował wyjazdy do Turcji Egejskiej – o 189 złotych. Znacząco wzrosły również ceny wyjazdów na Fuerteventurę i Lanzarote – o 143 i 142 złotych. Kierunkiem, w odniesieniu do którego odnotowano największy spadek cen wycieczek był tym razem Cypr – o 311 złotych. Przerwał on tym samym serię czternastu największych spadków z rzędu, które były udziałem Malty, choć różnica w skali spadków na obu tych kierunkach jest bardzo niewielka. Ceny wakacji na tej ostatniej wyspie obniżyły się o 308 złotych, a na greckiej Korfu o 301 złotych.

Sytuacja z dwoma czynnikami, wpływającymi znacząco na koszty organizowania wyjazdów, czyli ceną paliwa i kursem złotego wobec dolara i euro, była czwarty tydzień z rzędu wyraźnie korzystniejsza z punktu widzenia touroperatorów niż w ubiegłym sezonie.

Paliwo lotnicze kosztowało 1,24 złotego za litr, czyli o 55,2 procent mniej. I chociaż jednocześnie złoty był zdecydowanie, bo o 7,1 procent słabszy, to sumaryczny wpływ tych elementów na koszty wycieczek zawierał się w przybliżeniu w przedziale od minus 65 do minus 75 złotych.

Sytuacja, gdy na przełomie kwietnia i maja wzrost cen uległ znacznemu zróżnicowaniu, nie pozostała bez wpływu na skalę rocznych wzrostów cen, gdyż przed rokiem takie zakłócenie nie miało miejsca. W tej sytuacji największy roczny wzrost ceny wystąpił w wypadku wyjazdów do Turcji, wyniósł on 62 złote. Znacznie mniejszy wzrost Traveldata odnotowała wycieczek na Wyspy Kanaryjskie i do Bułgarii – o 13 i 3 złote. „Przy czym ten pierwszy kierunek majowy wzrost cen ma już raczej za sobą, a drugi jeszcze nie” – czytamy w raporcie.

Umiarkowany spadek średniej ceny obejmował Egipt, co „było głównie skutkiem nieznacznego na razie wzrostu cen bieżących (o 7 złotych) w porównaniu ze zwyżkami cen w tym samym okresie poprzedniego sezonu (o 124 złote)”.

Mimo istotnego wzrostu cen bieżących największy roczny spadek cen odnotowała za to Grecja. W minionym tygodniu ze średnim rocznym spadkiem cen wycieczek o 141 złotych była ona już ósmy raz najbardziej taniejącym kierunkiem.

Jeśli chodzi natomiast o mniej popularne kierunki, jedynie drożały Portugalia i Tunezja, w których ceny wzrosły o 75 i 16 złotych. Pozostałe były tańsze niż przed rokiem. Niewiele spadły też ceny Maroka – o 14 złotych, średnio w wypadku Majorki – o 43 złote i Albanii – o 44 złote. Zdecydowanie najbardziej przecenione były wakacje na Malcie i na Cyprze – o 308 i 311 złotych.

ETI – mniej hoteli, niższe ceny W rocznych porównaniach średnich cen wycieczek u dużych i średnich organizatorów, w największym stopniu spadły ceny w biurach podróży ETI i Exim Tours – o około 780 i 350 złotych. W tym pierwszym – podobnie jak przed tygodniem – był to skutek bardzo dużych zniżek średnich cen wycieczek do Egiptu, zwłaszcza do Hurghady i do Szarm el-Szejk. Tak duża średnia zniżka wynikała z usunięcia z oferty kosztownych hoteli i pozostawieniu w niej jedynie obiektów wycenianych nisko.

Zdecydowanie tańsze niż przed rokiem były również oferty Itaki i Grecosa – o 185 i 160 złotych, a w niewielkim stopniu biur Prima Holiday i TUI Poland – o 25 i 5 złotych.

Pozostali organizatorzy mieli wyższe średnie ceny niż przed rokiem – od około 10 złotych (Coral Travel) do 190 złotych.

Traveldata opisuje w swoim raporcie wyniki porównania ofert biur podróży pod kątem liczby najniższych cen wycieczek. Bierze pod uwagę te, które są na pierwszym lub drugim miejscu w wypadku 24 kierunków sezonu letniego i trzy kategorie hoteli. Tu niespodzianka – na pierwszym miejscu znalazł się Exim Tours z liczbą 29 ofert (poprzednio miejsce to okupował TUI). Organizator ten nieznacznie wyprzedzał Itakę z 28 ofertami i TUI Poland z 25.

Najwięcej najtańszych wyjazdów do Egiptu proponowały TUI Poland i ETI (po 4 oferty) i Coral Travel (3), do Grecji Itaka i Coral Travel (po 10), na Wyspy Kanaryjskie TUI Poland (8) i Itaka (6 ), do Turcji Coral Travel (5) i Itaka (4), do Tunezji Exim Tours (5) i Coral Travel (3), a do Bułgarii TUI Poland (3) i Exim Tours (2 oferty).

W porównaniu z tym samym okresem sprzed roku Exim Tours wzmocnił swoją pozycję ofertową w wypadku wyjazdów do Egiptu, Grecji, na Wyspy Kanaryjskie, do Tunezji, Turcji i Bułgarii, Itaka w wycieczkach do Grecji, na Wyspy Kanaryjskie i do Turcji, a TUI Poland i Coral Travel do Grecji.

Naxc zakończenie analizy Traveldata pokazuje tabelę z biurami podróży, które w ostatnim tygodniu po przekrojowo najkorzystniejszych cenach oferowały klientom imprezy turystyczne. Z powodu niezbyt dużych zmian cen w ostatnim tygodniu w poszczególnych biurach w składzie pierwszej ich szóstki nie nastąpiły zmiany. Również kolejność biur pozostała podobna za wyjątkiem zamiany kolejności na pozycjach 4 i 5 między biurami Grecos i TUI Poland. Przyczyną była znacząca zwyżka średnich cen w tym drugim biurze, podczas gdy w Grecosie ceny niemal nie uległy zmianie.