Niemieccy klienci Thomasa Cooka dostają odszkodowanie od rządu

Niemiecki rząd wypłaci pieniądze klientom, którzy zapłacili za wycieczki organizowane przez Thomasa Cooka, ale nie zdążyli z nich skorzystać z powodu ogłoszenia bankructwa przez koncern – donosi niemiecki portal branży turystycznej Travel Talk. Budżet przeznaczony na zwroty to 225 milionów euro.

Grupa Thomas Cook ogłosiła niewypłacalność pod koniec września zeszłego roku. Do grudnia niemiecka spółka próbowała znaleźć inwestora, dzięki któremu mogłaby dalej prowadzić działalność, ale mimo wielu prób, nie udało się jej wznowić.

Choć Thomas Cook miał zabezpieczenie na wypadek bankructwa, to pieniędzy nie wystarczyło na zwrot wszystkich wpłat, ponieważ w Niemczech obowiązuje górna granica 110 milionów euro, do jakiej touroperatorzy mogą wykupić gwarancję. To spowodowało, że turyści otrzymali tylko 17,5 procent wpłaconych pieniędzy.