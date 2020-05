Przedsiębiorcy z BCC mają plan odmrożenia turystyki dziecięcej

Zwracała na to uwagę Polska Izba Turystyki w liście do wicepremier i minister rozwoju Jadwigi Emilewicz. A ostatnio zdecydowanie o podjęcie decyzji zaapelował do władz wiceprezes PIT Andrzej Kindler. – Od dziś otwarte są ponownie hotele i obiekty noclegowe. Nadal jednak nie wiadomo, co z obozami i koloniami, które miały się w nich odbywać. Z jednej strony władze zakładają, że można bezpiecznie korzystać z tych miejsc, a z drugiej nie dają jednoznacznego sygnału co do wypoczynku dzieci. Trzeba to szybko wyjaśnić. Albo wprowadzić jednoznaczne przepisy, że te imprezy nie mogą się odbyć, albo dać rekomendacje, jak je przeprowadzić. Według stanu prawnego na dzisiaj nie ma zakazu organizowania kolonii i obozów, zarazem minister edukacji i minister zdrowia wypowiadają się na konferencjach niejednoznacznie. Czekamy na wyjaśnienia, sprawa sama się nie wyjaśni, nie można na to liczyć – mówił podczas poniedziałkowej telekonferencji touroperatorów i agentów turystycznych z dyrektorami departamentu turystyki w Ministerstwie Rozwoju.