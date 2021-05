Dokąd na czerwcówkę bez testów i kwarantanny?

Największym powodzeniem cieszą się Turcja i Grecja – to w sumie połowa rezerwacji. Na trzecim miejscu jest Egipt – 15 procent, czwartym Hiszpania – 7,5 procent, a piątym Bułgaria – 5,5 procent. W pierwszej dziesiątce znalazły się też Polska, Tunezja, Albania, Dominikana i Chorwacja. Średni koszt rezerwacji na osobę to około 2000 złotych.

Czerwcówka tańsza będzie w Hiszpanii, Grecji i Turcji – za tygodniowy pobyt z wyżywieniem, czasem nawet all inclusive, trzeba zapłacić 1000-1500 złotych, podczas gdy sześciodniowy wypoczynek w podobnym standardzie nad Bałtykiem czy na Mazurach z dojazdem własnym to wydatek rzędu 800-900 złotych. Często jednak wyjeżdżający za granicę muszą dodatkowo zapłacić za test na koronawirusa.

Dokąd bez testów i kwarantanny?

Jak w przedcovidowych czasach, a więc bez jakichkolwiek ograniczeń, można polecieć do Albanii (koszt ośmiodniowego pobytu z przelotem i wyżywieniem HB i all inclusive w tym kraju zaczyna się od około 1500-1800 złotych), Macedonii, na Karaiby (Dominikana, Kostaryka), do Meksyku i na Zanzibar.