DER Touristik rezygnuje z marki hotelowej lti

DER Touristik łączy sieci hotelowe lti i Sentido – donosi firma w informacji prasowej. Choć nazwa lti przestanie istnieć, to przesłanie marki, zgodnie z którym hotele lti pozwalają „wypocząć wszystkim zmysłom”, zostanie utrzymane. Pięć płatków, które je symbolizują, pojawi się w nowym logo obok nazwy Sentido, pod którą zacznie działać 18 hoteli tworzących sieć lti.

Z kolei marka Sentido, która wcześniej należała do Thomasa Cooka – DER Touristik odkupił ją od syndyka masy upadłości tego koncernu – obejmowała dotąd 46 obiektów. W momencie przejęcia nowy właściciel informował, że zarządzający obiektami mogą skorzystać z prawa do rozwiązania umowy z uwagi na wystąpienie nadzwyczajnych okoliczności lub kontynuować współpracę z DER Touristik.

Proces łączenia już się rozpoczął i zakończy się w pierwszym kwartale 2022 roku. Koncern informuje, że latem tego roku w sieci Sentido działać będzie około 20 obiektów, z których większość już wcześniej była związana z marką. Wśród nich znajdą się trzy nowe hotele, w tym obiekt na Maderze, który DER Touristik kupił w styczniu tego roku, Pearl Beach na Kos i Asterias Beach na Rodos (do tej pory należący do sieci lti). Firma prowadzi dalsze rozmowy o współpracy z pozostałymi obiektami, które należały do Sentido w czasach Thomasa Cooka.