PIT: W poniedziałek ruszą pożyczki PFR-u dla touroperatorów

Jeszcze w piątek Niewiadomski alarmował w specjalnym liście wicepremier i minister rozwoju Jadwigę Emilewicz, że wnioski przedsiębiorców turystycznych o pożyczki z tak zwanej tarczy finansowej dla firm poszkodowanych w wyniku kryzysu kornoawirusowego są przez Polski Fundusz Rozwoju odrzucane. PFR nie uznawał bowiem, jak pisał Niewiadomski, przychodów, którymi są jedynie uzyskane marże. Dotyczy to głównie biura podróży.

Problem udało się rozwiązać w sobotę. Prezes PIT uzyskał zapewnienie prezesa PFR Pawła Borysa, że od poniedziałku wnioski przedsiębiorców, których przychodem jest VAT-marża będą uwzględniane. Jak się okazało „narzędzie weryfikacji obrotu osiągniętego w roku 2019 nie uwzględniało specyfiki przychodu związanego z organizacją imprez turystycznych i specyfiki rozliczeń VAT-marża”. W liście do przedsiębiorców turystycznych, informującym o tym, Niewiadomski nie ukrywa że w wyjaśnieniu kwestii pomogli branży prezes spółki skarbu państwa Polski Holding Hotelowy Marian Gheorghe Cristescu i Ministerstwo Rozwoju. Pomocą merytoryczną służyła zaś doradca podatkowy Justyna Zając-Wysocka z Małopolskiego Instytutu Studiów Podatkowych.

pragnę uspokoić tych z Państwa, którzy od kilku dni zgłaszali obawy, a od środy faktyczne problemy przy składaniu wniosków do Polski Fundusz Rozwoju. Rzeczywiście wprowadzone narzędzie weryfikacji obrotu osiągniętego w roku 2019 nie uwzględniało specyfiki przychodu związanego z organizacja imprez turystycznych i specyfiki rozliczeń VAT-marża. Mechanizm odwoływał się bezpośrednio do deklaracji VAT-7 i pliku JPK a związane z tym było znaczące zaniżanie weryfikowanych obrotów w stosunku do stanu faktycznego. W wielu przypadkach takie rozwiązanie niemal wykluczało organizatorów turystyki z możliwości skorzystania z pomocy. Według informacji przekazanej przez Prezesa PFR, Pana Pawła Borysa od poniedziałku firmy rozliczające się na zasadzie VAT-marża nie będą już miały problemu ze złożeniem wniosku. Jednocześnie przypominam, że weryfikacja danych finansowych opiera się między innymi na ocenie pliku VAT_jpk. Według informacji przekazanej klientom przez niektóre banki wniosek powinien być składany minimum po 4 dniach a w przypadku deklaracji VAT kwartalnych nawet po 7 dniach od złożenia pliku VAT_jpk. Mam nadzieje, że wszystkie firmy turystyczne w najbliższych dniach będą mogły bez problemów złożyć wnioski o w/w pomoc finansowa tak potrzebna dla naszej branży.