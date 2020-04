Sonnenklar.TV: Doszliśmy do 60 procent zeszłorocznej sprzedaży

Bieżące przychody niemieckiego agenta sonnenklar.TV sięgnęły już 60 procent zeszłorocznych, a wszystko dzięki kampanii, w której firma promuje wycieczki w dobrych cenach na czasy po kryzysie.

Sonnenklar.TV to kanał telewizyjny i franczyzowe biuro agencyjne należące do Grupy FTI. W zeszłym roku przychody sieci wyniosły 603 miliony euro, z czego połowa przypadła na ponad 280 salonów stacjonarnych. Widzowie mogą oglądać kanał, który nadaje przez całą dobę, za pośrednictwem telewizji satelitarnej i kablowej, ponadto firma korzysta w wybrane dni z pasm lokalnych stacji, emituje program również przez internet, dzięki czemu dziennie dociera nawet do 1,3 miliona widzów.

Sonnenklar.TV uruchomił kampanię promującą wyjazdy w atrakcyjnych cenach w czasach po koronakryzysie pod hasłem „Opening 20/21 after Corona”. Już po niedługim czasie akcja przyniosła efekty. – Od dawna nie mieliśmy tylu rezerwacji, co od kilku dni i doszliśmy do 60 procent zeszłorocznej sprzedaży. To wyraźny sygnał, że Niemcy znów chcą podróżować – mówi prezes sonnenklar.TV Andreas Lambeck.

Na stronie biura można znaleźć oferty z przecenami sięgającymi 51 procent. Na przykład hotel sieci Labranda na Rodos kosztuje 479 euro zamiast 999 euro od osoby. Do Ras al-Chajma można polecieć za 666 euro zamiast 999 euro. Zdaniem Lambecka klienci, którzy od jakiegoś czasu muszą siedzieć w domach, nie chcą tylko marzyć o wyjazdach, ale chcą mieć perspektywy na wypoczynek po czasach kryzysu.

By dać im poczucie bezpieczeństwa, firma oferuje bezpłatną rezygnację do 30 dni przed datą rozpoczęcia wycieczki. W ofercie znalazły się zarówno wycieczki z dojazdem własnym w Niemczech na lato, jak i podróże lotnicze do Grecji, Egiptu, Maroko, Turcji czy na Maltę, a także do krajów Orientu późną jesienią. Wkrótce w sprzedaży pojawią się też rejsy rzeczne, a także oceaniczne po Atlantyku na przyszły rok.

– Zaletą wczesnej rezerwacji jest możliwość kupna pobytu w wybranym hotelu, który jest dostępny i oferuje atrakcyjne ceny – mówi ambasador kampanii Harry Wijnvoord, który sam przełożył swoją wycieczkę do Egiptu z wiosny na listopad tego roku. – Choć biura stacjonarne są nadal zamknięte, niedługo sytuacja poprawi się w całej branży. Konieczność całkowitej rezygnacji z wyjazdów sprawi, że chęć do podróżowania będzie silniejsza niż kiedykolwiek wcześniej – konkluduje Lambeck.